開催：2026.4.19

会場：ローンデポ・パーク

結果：[マーリンズ] 2 - 5 [ブリュワーズ]

MLBの試合が19日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとブリュワーズが対戦した。

マーリンズの先発投手はサンディ・アルカンタラ、対するブリュワーズの先発投手はブランドン・ウッドラフで試合は開始した。

2回裏、6番 コナー・ナービ 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 MIA 1-0 MIL

4回表、8番 ブランドン・ロックリッジ 6球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 MIA 1-1 MIL

5回表、3番 ブライス・チュラング 初球を打ってセンターへのツーランホームランでブリュワーズ得点 MIA 1-3 MIL

6回表、1番 サル・フリリック 4球目を打ってセカンドゴロ しかしフィルダースチョイスによりオールセーフでブリュワーズ得点 MIA 1-4 MIL、3番 ブライス・チュラング 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 MIA 1-5 MIL

9回裏、8番 エリベルト・エルナンデス 初球を打ってサードゴロ 3塁ランナーは本塁へでマーリンズ得点 MIA 2-5 MIL

試合は2対5でブリュワーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブリュワーズのブランドン・ウッドラフで、ここまで2勝0敗0S。負け投手はマーリンズのサンディ・アルカンタラで、ここまで2勝2敗0S。ブリュワーズのウリベにセーブがつき、1勝0敗2Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-19 08:08:11 更新