信用残ランキング【買い残増加】 ＮＴＴ、ＳＢ、ソニーＦＧ
●信用買い残増加ランキング【ベスト50】
※4月10日信用買い残の4月3日信用買い残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1570銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<9432> ＮＴＴ 30,118 125,766 37.15
２．<9434> ＳＢ 7,743 38,627 33.44
３．<8729> ソニーＦＧ 4,946 121,689 95.30
４．<543A> ＡＲＣＨＩＯ 4,662 8,141 87.82
５．<7974> 任天堂 2,380 11,108 19.17
６．<7013> ＩＨＩ 2,165 18,535 18.81
７．<2146> ＵＴ 1,902 5,532 4.76
８．<8267> イオン 1,822 4,941 2.27
９．<7011> 三菱重 1,467 16,937 12.23
10．<7201> 日産自 1,405 34,855 15.91
11．<9433> ＫＤＤＩ 1,253 2,159 3.00
12．<3196> ホットランド 1,218 1,282 0.65
13．<8136> サンリオ 1,067 48,662 7.24
14．<1605> ＩＮＰＥＸ 1,041 5,210 16.58
15．<547A> ムニノバＨＤ 777 12,401 146.76
16．<4661> ＯＬＣ 773 4,732 3.02
17．<1963> 日揮ＨＤ 724 2,758 17.27
18．<3697> ＳＨＩＦＴ 665 12,917 29.77
19．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ 655 5,501 8.54
20．<6701> ＮＥＣ 641 11,553 47.33
21．<4568> 第一三共 612 8,670 59.18
22．<7532> パンパシＨＤ 583 2,814 1.90
23．<3315> 日本コークス 561 17,267 3.81
24．<6323> ローツェ 542 4,564 11.54
25．<9021> ＪＲ西日本 540 2,057 54.15
26．<9506> 東北電 533 2,943 20.41
27．<7389> あいちＦＧ 517 1,913 13.36
28．<9104> 商船三井 510 2,380 5.69
29．<8303> ＳＢＩ新生銀 503 11,643 2985.44
30．<2914> ＪＴ 489 2,341 9.33
31．<8410> セブン銀 470 7,945 1.70
32．<8058> 三菱商 463 4,179 4.61
33．<6619> ＷＳＣＯＰＥ 444 5,361 2.21
34．<7581> サイゼリヤ 422 781 16.96
35．<6526> ソシオネクス 416 8,254 12.04
36．<6209> リケンＮＰＲ 414 661 45.65
37．<7453> 良品計画 359 1,103 1.92
38．<9201> ＪＡＬ 349 3,372 17.03
39．<7751> キヤノン 339 2,259 19.01
40．<6479> ミネベア 318 1,010 9.76
41．<9509> 北海電 302 5,839 2.02
42．<7004> カナデビア 295 1,267 1.15
43．<5801> 古河電 288 1,188 1.06
44．<4751> サイバー 270 2,746 24.22
45．<6269> 三井海洋 263 1,408 20.36
46．<7269> スズキ 253 2,601 30.67
47．<4063> 信越化 245 2,276 6.08
48．<3391> ツルハＨＤ 238 403 122.36
49．<3861> 王子ＨＤ 221 1,937 10.79
50．<4180> Ａｐｐｉｅｒ 217 3,663 53.95
株探ニュース
※4月10日信用買い残の4月3日信用買い残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1570銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<9432> ＮＴＴ 30,118 125,766 37.15
２．<9434> ＳＢ 7,743 38,627 33.44
３．<8729> ソニーＦＧ 4,946 121,689 95.30
４．<543A> ＡＲＣＨＩＯ 4,662 8,141 87.82
５．<7974> 任天堂 2,380 11,108 19.17
６．<7013> ＩＨＩ 2,165 18,535 18.81
７．<2146> ＵＴ 1,902 5,532 4.76
８．<8267> イオン 1,822 4,941 2.27
９．<7011> 三菱重 1,467 16,937 12.23
10．<7201> 日産自 1,405 34,855 15.91
11．<9433> ＫＤＤＩ 1,253 2,159 3.00
12．<3196> ホットランド 1,218 1,282 0.65
13．<8136> サンリオ 1,067 48,662 7.24
14．<1605> ＩＮＰＥＸ 1,041 5,210 16.58
15．<547A> ムニノバＨＤ 777 12,401 146.76
16．<4661> ＯＬＣ 773 4,732 3.02
17．<1963> 日揮ＨＤ 724 2,758 17.27
18．<3697> ＳＨＩＦＴ 665 12,917 29.77
19．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ 655 5,501 8.54
20．<6701> ＮＥＣ 641 11,553 47.33
21．<4568> 第一三共 612 8,670 59.18
22．<7532> パンパシＨＤ 583 2,814 1.90
23．<3315> 日本コークス 561 17,267 3.81
24．<6323> ローツェ 542 4,564 11.54
25．<9021> ＪＲ西日本 540 2,057 54.15
26．<9506> 東北電 533 2,943 20.41
27．<7389> あいちＦＧ 517 1,913 13.36
28．<9104> 商船三井 510 2,380 5.69
29．<8303> ＳＢＩ新生銀 503 11,643 2985.44
30．<2914> ＪＴ 489 2,341 9.33
31．<8410> セブン銀 470 7,945 1.70
32．<8058> 三菱商 463 4,179 4.61
33．<6619> ＷＳＣＯＰＥ 444 5,361 2.21
34．<7581> サイゼリヤ 422 781 16.96
35．<6526> ソシオネクス 416 8,254 12.04
36．<6209> リケンＮＰＲ 414 661 45.65
37．<7453> 良品計画 359 1,103 1.92
38．<9201> ＪＡＬ 349 3,372 17.03
39．<7751> キヤノン 339 2,259 19.01
40．<6479> ミネベア 318 1,010 9.76
41．<9509> 北海電 302 5,839 2.02
42．<7004> カナデビア 295 1,267 1.15
43．<5801> 古河電 288 1,188 1.06
44．<4751> サイバー 270 2,746 24.22
45．<6269> 三井海洋 263 1,408 20.36
46．<7269> スズキ 253 2,601 30.67
47．<4063> 信越化 245 2,276 6.08
48．<3391> ツルハＨＤ 238 403 122.36
49．<3861> 王子ＨＤ 221 1,937 10.79
50．<4180> Ａｐｐｉｅｒ 217 3,663 53.95
株探ニュース