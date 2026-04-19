　●信用買い残増加ランキング【ベスト50】

　　※4月10日信用買い残の4月3日信用買い残に対する増加ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1570銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 買い残　信用倍率
１．<9432> ＮＴＴ 　　　 　　30,118　　125,766　　 37.15
２．<9434> ＳＢ 　　　　　　　7,743　　 38,627　　 33.44
３．<8729> ソニーＦＧ 　　　　4,946　　121,689　　 95.30
４．<543A> ＡＲＣＨＩＯ 　　　4,662　　　8,141　　 87.82
５．<7974> 任天堂 　　　　　　2,380　　 11,108　　 19.17
６．<7013> ＩＨＩ 　　　　　　2,165　　 18,535　　 18.81
７．<2146> ＵＴ 　　　　　　　1,902　　　5,532　　　4.76
８．<8267> イオン 　　　　　　1,822　　　4,941　　　2.27
９．<7011> 三菱重 　　　　　　1,467　　 16,937　　 12.23
10．<7201> 日産自 　　　　　　1,405　　 34,855　　 15.91
11．<9433> ＫＤＤＩ 　　　　　1,253　　　2,159　　　3.00
12．<3196> ホットランド 　　　1,218　　　1,282　　　0.65
13．<8136> サンリオ 　　　　　1,067　　 48,662　　　7.24
14．<1605> ＩＮＰＥＸ 　　　　1,041　　　5,210　　 16.58
15．<547A> ムニノバＨＤ 　　　　777　　 12,401　　146.76
16．<4661> ＯＬＣ 　　　　　　　773　　　4,732　　　3.02
17．<1963> 日揮ＨＤ 　　　　　　724　　　2,758　　 17.27
18．<3697> ＳＨＩＦＴ 　　　　　665　　 12,917　　 29.77
19．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ 　　　　　655　　　5,501　　　8.54
20．<6701> ＮＥＣ 　　　　　　　641　　 11,553　　 47.33
21．<4568> 第一三共 　　　　　　612　　　8,670　　 59.18
22．<7532> パンパシＨＤ 　　　　583　　　2,814　　　1.90
23．<3315> 日本コークス 　　　　561　　 17,267　　　3.81
24．<6323> ローツェ 　　　　　　542　　　4,564　　 11.54
25．<9021> ＪＲ西日本 　　　　　540　　　2,057　　 54.15
26．<9506> 東北電 　　　　　　　533　　　2,943　　 20.41
27．<7389> あいちＦＧ 　　　　　517　　　1,913　　 13.36
28．<9104> 商船三井 　　　　　　510　　　2,380　　　5.69
29．<8303> ＳＢＩ新生銀 　　　　503　　 11,643　 2985.44
30．<2914> ＪＴ 　　　　　　　　489　　　2,341　　　9.33
31．<8410> セブン銀 　　　　　　470　　　7,945　　　1.70
32．<8058> 三菱商 　　　　　　　463　　　4,179　　　4.61
33．<6619> ＷＳＣＯＰＥ 　　　　444　　　5,361　　　2.21
34．<7581> サイゼリヤ 　　　　　422　　　　781　　 16.96
35．<6526> ソシオネクス 　　　　416　　　8,254　　 12.04
36．<6209> リケンＮＰＲ 　　　　414　　　　661　　 45.65
37．<7453> 良品計画 　　　　　　359　　　1,103　　　1.92
38．<9201> ＪＡＬ 　　　　　　　349　　　3,372　　 17.03
39．<7751> キヤノン 　　　　　　339　　　2,259　　 19.01
40．<6479> ミネベア 　　　　　　318　　　1,010　　　9.76
41．<9509> 北海電 　　　　　　　302　　　5,839　　　2.02
42．<7004> カナデビア 　　　　　295　　　1,267　　　1.15
43．<5801> 古河電 　　　　　　　288　　　1,188　　　1.06
44．<4751> サイバー 　　　　　　270　　　2,746　　 24.22
45．<6269> 三井海洋 　　　　　　263　　　1,408　　 20.36
46．<7269> スズキ 　　　　　　　253　　　2,601　　 30.67
47．<4063> 信越化 　　　　　　　245　　　2,276　　　6.08
48．<3391> ツルハＨＤ 　　　　　238　　　　403　　122.36
49．<3861> 王子ＨＤ 　　　　　　221　　　1,937　　 10.79
50．<4180> Ａｐｐｉｅｒ 　　　　217　　　3,663　　 53.95

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