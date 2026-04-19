　●信用売り残増加ランキング【ベスト50】

　　※4月10日信用売り残の4月3日信用売り残に対する増加ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1570銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 売り残　信用倍率
１．<3196> ホットランド 　　　1,801　　　1,983　　　0.65
２．<4506> 住友ファーマ 　　　1,611　　　1,899　　　4.95
３．<6857> アドテスト 　　　　1,449　　　2,374　　　1.85
４．<9501> 東電ＨＤ 　　　　　　792　　　3,869　　 23.55
５．<4534> 持田薬 　　　　　　　656　　　　964　　　0.14
６．<3382> セブン＆アイ 　　　　511　　　　578　　 15.43
７．<4980> デクセリ 　　　　　　498　　　　578　　　3.63
８．<7532> パンパシＨＤ 　　　　418　　　1,479　　　1.90
９．<3436> ＳＵＭＣＯ 　　　　　371　　　1,020　　　2.19
10．<5803> フジクラ 　　　　　　363　　　4,576　　　2.48
11．<7962> キングジム 　　　　　340　　　　814　　　0.17
12．<2752> フジオフード 　　　　291　　　1,640　　　0.12
13．<3415> Ｔ－ＢＡＳＥ 　　　　286　　　　363　　　5.30
14．<6920> レーザーテク 　　　　262　　　　708　　　1.38
15．<6323> ローツェ 　　　　　　255　　　　395　　 11.54
16．<9983> ファストリ 　　　　　247　　　　511　　　0.18
17．<8830> 住友不 　　　　　　　241　　　　352　　　2.55
18．<6723> ルネサス 　　　　　　236　　　　525　　　3.73
19．<6525> コクサイエレ 　　　　208　　　　488　　　3.21
20．<7388> ＦＰパートナ 　　　　202　　　　310　　　0.65
21．<285A> キオクシア 　　　　　192　　　2,934　　　1.90
22．<6753> シャープ 　　　　　　190　　　2,515　　　2.56
23．<6762> ＴＤＫ 　　　　　　　187　　　　463　　　8.08
24．<1873> 日本ハウス 　　　　　182　　　　845　　　1.50
25．<8802> 菱地所 　　　　　　　173　　　　337　　　2.09
26．<2593> 伊藤園 　　　　　　　172　　　　517　　　0.87
27．<9279> ギフトＨＤ 　　　　　168　　　　434　　　0.17
28．<6315> ＴＯＷＡ 　　　　　　167　　　　367　　　8.07
29．<6278> ユニオンツル 　　　　152　　　　201　　　0.54
30．<2170> ＬＩＮＫ＆Ｍ 　　　　137　　　1,111　　　0.73
31．<7974> 任天堂 　　　　　　　125　　　　579　　 19.17
32．<8035> 東エレク 　　　　　　124　　　　361　　　2.82
33．<1812> 鹿島 　　　　　　　　123　　　　187　　　7.19
34．<6526> ソシオネクス 　　　　120　　　　685　　 12.04
35．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ 　　　　　105　　　　644　　　8.54
36．<6506> 安川電 　　　　　　　100　　　　303　　　7.69
37．<7630> 壱番屋 　　　 　　　　98　　　　399　　　0.51
38．<5032> エニーカラー　　　　　97　　　　147　　 11.60
39．<2910> Ｒフィールド　　　　　97　　　　729　　　0.16
40．<7211> 三菱自 　　　 　　　　95　　　　690　　 14.66
41．<6954> ファナック 　 　　　　94　　　　427　　　5.92
42．<8079> 正栄食 　　　 　　　　93　　　　484　　　0.07
43．<3660> アイスタイル　　　　　89　　　　643　　　6.26
44．<4502> 武田 　　　　 　　　　87　　　　451　　　1.42
45．<9627> アインＨＤ 　 　　　　87　　　　168　　　0.23
46．<1801> 大成建 　　　 　　　　85　　　　141　　　2.50
47．<2501> サッポロＨＤ　　　　　84　　　　824　　　0.18
48．<5074> テスＨＤ 　　 　　　　83　　　1,595　　　2.45
49．<3110> 日東紡 　　　 　　　　83　　　　326　　　1.84
50．<3028> アルペン 　　 　　　　82　　　　217　　　0.48

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