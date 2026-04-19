信用残ランキング【売り残増加】 ホットランド、住友ファーマ、アドテスト
●信用売り残増加ランキング【ベスト50】
※4月10日信用売り残の4月3日信用売り残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1570銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<3196> ホットランド 1,801 1,983 0.65
２．<4506> 住友ファーマ 1,611 1,899 4.95
３．<6857> アドテスト 1,449 2,374 1.85
４．<9501> 東電ＨＤ 792 3,869 23.55
５．<4534> 持田薬 656 964 0.14
６．<3382> セブン＆アイ 511 578 15.43
７．<4980> デクセリ 498 578 3.63
８．<7532> パンパシＨＤ 418 1,479 1.90
９．<3436> ＳＵＭＣＯ 371 1,020 2.19
10．<5803> フジクラ 363 4,576 2.48
11．<7962> キングジム 340 814 0.17
12．<2752> フジオフード 291 1,640 0.12
13．<3415> Ｔ－ＢＡＳＥ 286 363 5.30
14．<6920> レーザーテク 262 708 1.38
15．<6323> ローツェ 255 395 11.54
16．<9983> ファストリ 247 511 0.18
17．<8830> 住友不 241 352 2.55
18．<6723> ルネサス 236 525 3.73
19．<6525> コクサイエレ 208 488 3.21
20．<7388> ＦＰパートナ 202 310 0.65
21．<285A> キオクシア 192 2,934 1.90
22．<6753> シャープ 190 2,515 2.56
23．<6762> ＴＤＫ 187 463 8.08
24．<1873> 日本ハウス 182 845 1.50
25．<8802> 菱地所 173 337 2.09
26．<2593> 伊藤園 172 517 0.87
27．<9279> ギフトＨＤ 168 434 0.17
28．<6315> ＴＯＷＡ 167 367 8.07
29．<6278> ユニオンツル 152 201 0.54
30．<2170> ＬＩＮＫ＆Ｍ 137 1,111 0.73
31．<7974> 任天堂 125 579 19.17
32．<8035> 東エレク 124 361 2.82
33．<1812> 鹿島 123 187 7.19
34．<6526> ソシオネクス 120 685 12.04
35．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ 105 644 8.54
36．<6506> 安川電 100 303 7.69
37．<7630> 壱番屋 98 399 0.51
38．<5032> エニーカラー 97 147 11.60
39．<2910> Ｒフィールド 97 729 0.16
40．<7211> 三菱自 95 690 14.66
41．<6954> ファナック 94 427 5.92
42．<8079> 正栄食 93 484 0.07
43．<3660> アイスタイル 89 643 6.26
44．<4502> 武田 87 451 1.42
45．<9627> アインＨＤ 87 168 0.23
46．<1801> 大成建 85 141 2.50
47．<2501> サッポロＨＤ 84 824 0.18
48．<5074> テスＨＤ 83 1,595 2.45
49．<3110> 日東紡 83 326 1.84
50．<3028> アルペン 82 217 0.48
株探ニュース
※4月10日信用売り残の4月3日信用売り残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1570銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<3196> ホットランド 1,801 1,983 0.65
２．<4506> 住友ファーマ 1,611 1,899 4.95
３．<6857> アドテスト 1,449 2,374 1.85
４．<9501> 東電ＨＤ 792 3,869 23.55
５．<4534> 持田薬 656 964 0.14
６．<3382> セブン＆アイ 511 578 15.43
７．<4980> デクセリ 498 578 3.63
８．<7532> パンパシＨＤ 418 1,479 1.90
９．<3436> ＳＵＭＣＯ 371 1,020 2.19
10．<5803> フジクラ 363 4,576 2.48
11．<7962> キングジム 340 814 0.17
12．<2752> フジオフード 291 1,640 0.12
13．<3415> Ｔ－ＢＡＳＥ 286 363 5.30
14．<6920> レーザーテク 262 708 1.38
15．<6323> ローツェ 255 395 11.54
16．<9983> ファストリ 247 511 0.18
17．<8830> 住友不 241 352 2.55
18．<6723> ルネサス 236 525 3.73
19．<6525> コクサイエレ 208 488 3.21
20．<7388> ＦＰパートナ 202 310 0.65
21．<285A> キオクシア 192 2,934 1.90
22．<6753> シャープ 190 2,515 2.56
23．<6762> ＴＤＫ 187 463 8.08
24．<1873> 日本ハウス 182 845 1.50
25．<8802> 菱地所 173 337 2.09
26．<2593> 伊藤園 172 517 0.87
27．<9279> ギフトＨＤ 168 434 0.17
28．<6315> ＴＯＷＡ 167 367 8.07
29．<6278> ユニオンツル 152 201 0.54
30．<2170> ＬＩＮＫ＆Ｍ 137 1,111 0.73
31．<7974> 任天堂 125 579 19.17
32．<8035> 東エレク 124 361 2.82
33．<1812> 鹿島 123 187 7.19
34．<6526> ソシオネクス 120 685 12.04
35．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ 105 644 8.54
36．<6506> 安川電 100 303 7.69
37．<7630> 壱番屋 98 399 0.51
38．<5032> エニーカラー 97 147 11.60
39．<2910> Ｒフィールド 97 729 0.16
40．<7211> 三菱自 95 690 14.66
41．<6954> ファナック 94 427 5.92
42．<8079> 正栄食 93 484 0.07
43．<3660> アイスタイル 89 643 6.26
44．<4502> 武田 87 451 1.42
45．<9627> アインＨＤ 87 168 0.23
46．<1801> 大成建 85 141 2.50
47．<2501> サッポロＨＤ 84 824 0.18
48．<5074> テスＨＤ 83 1,595 2.45
49．<3110> 日東紡 83 326 1.84
50．<3028> アルペン 82 217 0.48
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