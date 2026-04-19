「ファーム・西地区、阪神４−７広島」（１８日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）

「右肩肩鎖関節損傷」で戦線離脱していた広島ドラフト１位・平川蓮外野手（仙台大）が１９日から１軍に昇格することが１８日、決まった。ファーム・阪神戦（ＳＧＬ）に「１番・右翼」で２試合連続先発出場し、左打席で２安打をマーク。１７日は右打席で結果を残しており、スイッチヒッターの準備は完了。チームが得点力不足に苦しむ中、起爆剤として期待がかかる。

大敗に肩を落とす鯉党にうれしい知らせが届いた。ショッキングな戦線離脱から約３週間。ルーキー・平川がようやく１軍の舞台に戻ってくる。

実戦復帰した１７日の同戦では左腕・門別から左前打。初回、右打席でいきなりＨマークをともすと、この日は通算１２４勝右腕・西勇から左打席で快音を連発する。

１打席目は見逃し三振に倒れたが、２打席目に一、二塁間をゴロで破る右前打。３打席目は中前へ運び、ＳＧＬまで駆けつけた鯉党を沸かせた。「不安は全くなかった」と前日に語ったように順調な回復をアピール。両打席で結果を残したことで、スイッチヒッターの準備が整った。

１軍首脳陣にも報告があった。試合後、新井監督は「左打席でも問題なく振れているし、今からトレーナーの報告を聞きたいと思います」と説明した。その後のミーティングで１９日からの１軍合流が決まったもようだ。

「１番・中堅」で開幕スタメン出場を果たした平川は、チームに新風を吹き込んできた。３月３１日・ヤクルト戦（神宮）で右肩を負傷し無念の離脱となったが「ケガしない」と新たに目標を立てリハビリに励んでいた。

チーム打率・２０４はリーグワースト。主力の小園、ファビアン、坂倉が打率１割台と波に乗れず「辛抱しないといけない」と新井監督の我慢は続く。前日に「いつ（１軍に）呼ばれても大丈夫です」と語った平川。大型ルーキーが新井鯉の救世主になる。