駿河男児ボクシングジムのマーク・ビセレス（３０）が２９日、アクトシティ浜松で行われる東洋太平洋ライトフライ級王座決定戦に臨む。ビセレスは現在９位で、同１０位のカルロス・ディアス７世（フィリピン）と対戦する。

ビセレスはフィリピンの元ライトフライ級王者。２０２４年にトレーナーとして来日し、富士市内の駿河男児ジムで勤務していた。しかし自身の練習も欠かしておらず、前島正晃会長（４７）が現役復帰を打診したところ快諾。昨年５月の日本デビュー戦を３―０の判定勝利で飾った。同９月の第２戦はＴＫＯ負けを喫したが、現在は「コンディションはいい」と練習に意欲的に取り組んでいる。

同じジムの大畑俊平（２５）が、３月にＷＢＯアジアパシフィック・スーパーフェザー級王者になったばかり。ビセレスが勝てば、同時に２人のチャンピオンが在籍することになる。「チャンスだと思う。左ストレートで倒して勝ちたい」。タイトルを獲得して、駿河男児ジムの強さを証明し、その名を全国区にする。（里見 祐司）