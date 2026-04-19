声優で女優の飯塚雅弓が15日、自身のインスタグラムを更新。大学の講義が始まったことを報告した。



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2024年4月からフェリス女学院大で非常勤講師を務めている飯塚。「いちご日和な今日からまた 大学のキャンパスにて 講義がスタートです」と記し、新学期の登校ショットを投稿。「ありがたき場にて この春も 新しい出逢い」と新年度のスタートに心を躍らせた。



人気アニメ「ポケットモンスター」シリーズのカスミ役で知られる飯塚。「皆さんのおチカラに 少しでもなれるよう 邁進」と意気込む。講義後には学生をバックにした写真をアップし、「今期 この講座を選んでくれた みんなと 限られた時間に 少しでも キャンパスライフに 残せますように 可愛い可愛い生徒のみんなと。 楽しく授業スタートしましょ」とつづり、「グローバル教養学部文化表現学科『声の表現1』講師 飯塚雅弓」と結んでいる。



ファンからは「大学の非常勤講師やってんねや」と驚きの声も。多くの学生に囲まれてWピースをきめる姿に、「カリスマ人気講師になってない!?」「生徒さん、いっぱいで人気講義ですね」といったコメントも寄せられていた。



飯塚は1977年生まれ、東京都出身。法政大法学部を卒業。子役としてデビューし、TBS系「春のうららの物語」(1981年)など日曜劇場をはじめ、NHK「大地の子」(95年)など多数のドラマに出演。声優デビューとなったアニメ映画「おもひでぽろぽろ」(91年)では主人公の小学生時代のクラスメート(谷ツネ子)を演じた。その後も人気アニメ作品に携わるほか、歌手としても活動している。



（よろず～ニュース編集部）