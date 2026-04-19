100均もここまできたか…！「たった500円でそこまでやるかね？」高機能な腕時計
今回ご紹介するのはダイソーで購入したデジタルウォッチ。550円（税込）とお手頃価格ながら、日常生活防水仕様なうえに、とても多機能なんです！黒の武骨なデザインで、男女問わずカジュアルに使える1本。売り切れ必須のアイテムなので、ぜひ早めにチェックしてくださいね♪
商品名：デジタルウォッチ（スクエア ブラック）
商品情報
商品名：デジタルウォッチ（スクエア ブラック）
価格：￥550（税込）
使用電池：CR2032×1個
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480875262
この値段で日常生活防水仕様？！ダイソーで見つけた『デジタルウォッチ』
ダイソーの電気小物売り場ですごいアイテムを発見！シンプルで使い勝手のいい『デジタルウォッチ（スクエア ブラック）』が550円（税込）で売られていたんです。
なによりも驚きなのが、この価格で日常生活防水仕様という点。さすがはダイソーですね。
価格以上のスペックに感動間違いなし！
使用電池はCR2032×1個ですが、テスト用電池入りなのですぐに使用可。時刻だけでなく、曜日、月日が確認できるのもうれしいポイントです。
デザインはブラックで武骨な印象。実際に着用してみると、とにかく軽くて薄く、洋服に引っかかりにくいストレスフリーな付け心地でした。
モードボタンを押すとストップウォッチモードと…。
アラームモードの使用が可能。アラームモードでは毎時電子音で知らせる時報のセットも可能です。
アラームモードではスヌーズ機能が使用可能で、ストップウォッチモードではスプリット計測や同時計測などの機能も搭載されています。
またLEDライトボタンで文字盤が点灯するため、暗所でも使いやすいアイテム。お値段以上のスペックに感動間違いなしですよ！
今回はダイソーで購入した『デジタルウォッチ（スクエア ブラック）』をご紹介しました。売り切れ必須のアイテムなので、気になる方は早めにチェックしてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。