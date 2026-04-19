今年の100均はスゴイぞ…「人気商品の進化系が出てた！」「もう専門店で買えなくなっちゃう」

ダイソーをパトロールしていると、レジャーシーンで活躍するマリンシューズの進化版を発見！以前販売されていたものより、見た目も機能性も本格仕様に格上げされた優秀アイテムです♪お手入れがしやすいのも魅力で、550円（税込）でこのクオリティは正直驚き…。さっそく詳しくチェックしていきましょう。

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商品情報

商品名：アクアシューズ（25cm-27cm）

価格：￥550（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480714325

専門店泣かせの本格派！ダイソーの『アクアシューズ』

今回ご紹介するのは、ダイソーの季節もの売り場で見つけた『アクアシューズ』。レジャーシーンにあると便利で、砂浜やキャンプ地などの水辺にぴったりのアイテムです。

以前ダイソーで購入したマリンシューズが「厚手のソックス」に近い感覚でしたが、『アクアシューズ』は靴のような重厚な作りで本格的！

お値段は550円（税込）と専門店で購入するよりもはるかにリーズナブルですが、機能性も申し分ない優れものです。

ブラック×グレーの配色で男女問わず使いやすいおしゃれなデザインもポイント。

サイドにはメッシュ素材を採用しており、水抜けが良くアクティブなシーンでも快適です。

サイズは25cm〜27cmに対応しており、かかと部分のドローコードでフィット感の調整ができます。キュッと絞れば、水中でも脱げる心配なし◎

アウトソールはグリップが効いて滑りにくく、厚みがありしっかりとしたつくり。浜辺の貝殻や熱を帯びた砂浜などからも足裏をしっかり守ってくれる安心感があります。

屈曲性も高く、足の動きに合わせてしなやかに曲がるので、歩きやすさもばっちりです。

お手入れスムーズで清潔に保てる◎

インソールは取り外してお手入れができる仕様です。

砂や泥が入り込んでも、サッと外して丸洗いできるためいつでも清潔な状態をキープ。また、乾かしやすいのも嬉しいポイントです。

試しに履いてみるとこんな感じ！足全体がしっかりと包み込まれているようなフィット感があり、水中でもアクティブに動けそうです。

注意点としては、岩場やアスファルトでの使用はできないこと。足元の状況を確認しながら、安全にレジャーを楽しんでくださいね♪

今回は、ダイソーの『アクアシューズ』をご紹介しました。

550円（税込）という驚きの価格ながら、デザインも機能性も妥協なしの優秀アイテム。ぜひ気になった方はダイソーでチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。