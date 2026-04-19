ついに100均にも登場！「見た目がイマイチって思ってた…」日常でおしゃれに使えるホルダー

ペットのお散歩時や外出時に便利な、ロールタイプの携帯用ゴミ袋。専用ホルダーはアウトドアライクなデザインが多く「服装に合わないし、なんか浮く…」なんてことを思っていました。そんな中、なんとダイソーに上品なデザインの『マナー袋ホルダー』が登場！デザイン性が高く、普段使いのバッグに付けてもおしゃれですよ。

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商品情報

商品名：マナー袋ホルダー

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：9cm×7cm×4cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480770826

ついにおしゃれなデザインが登場！ダイソーの『マナー袋ホルダー』

ペットのお散歩や外出時に、ロールタイプの携帯用ゴミ袋があると便利ですよね。専用ホルダーがあるとより使い勝手が良いのですが、アウトドアライクなデザインが多く、服装に合わず浮いてしまうことも…。

そんな悩みをカバーしてくれる商品『マナー袋ホルダー』をダイソーで発見！価格は220円（税込）です。

従来のプラスチック製のマナー袋ホルダーとは一線を画す、大人っぽいデザインが特徴。レザー調の素材にゴールドの金具をあしらい、上品な雰囲気が漂います。

本体のスナップボタンを開け、ダイソーなどで販売されているロールタイプの携帯用ゴミ袋を中にセットし、底面にある専用の穴から袋を出します。

袋を1枚ずつスッと引き出せる便利な設計なので、ストレスなく使えるのが嬉しいかぎり！袋の端の位置を探したり、1枚ずつめくる必要もなく快適です。

付属のカラビナで、リードやバッグの持ち手に簡単に装着できます。バッグの中をガサゴソと漁らなくても、使いたい時にすぐに袋を用意できるのが便利です。

デザイン性が高いので、お散歩バッグだけでなく、普段使いのメインバッグに付けても違和感なく馴染みます。いかにも「ゴミ袋入れ」という雰囲気がないため、お出かけの際のファッションを邪魔しません。

ペットのお散歩用としてだけでなく、外出時の予備のゴミ袋入れ、車内でのゴミ袋ストッカーとしても重宝しますよ。

今回は、ダイソーの『マナー袋ホルダー』をご紹介しました。

デザイン性と実用性を兼ね備えた、日常使いしやすいアイテム。おしゃれなデザインのホルダーをお探しの方に、とてもおすすめです！

気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。