「カレーが魅力的だと思う都道府県」ランキング！ 2位「東京都」を抑えた1位は？【2026年調査】
暖かな春の陽気に誘われて、日本各地の豊かな食のイメージに思いを馳せる機会が増える季節となりました。地元の人々に愛され、守り抜かれてきた食文化の奥深さを知ることは、そのエリアの新しい魅力を発見するきっかけになるはずです。
All About ニュース編集部では、2026年4月1日、全国10〜70代の男女250人を対象に、都道府県のイメージに関するアンケートを実施しました。その中から、カレーが魅力的だと思う都道府県ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「専門店が多く、いろんな地域のカレーが集まっていると思うから」（50代男性／東京都）、「東京には 老舗の欧風カレー店からスパイスにこだわる本格インド・ネパールカレー店まで、多様なカレー文化が集まっているためです。地域ごとに独自のアレンジや限定メニューも多く、味のバリエーションが豊富で、旅行者でも多彩なカレーを楽しめる」（50代男性／青森県）、「インドカレー、日本の懐かしいカレー、スパイスをこだわり抜いたカレーなど、色んなジャンルの美味しいカレーが食べられると思うので」（50代女性／愛知県）といったコメントがありました。
回答者からは「スープカレーは北海道が有名です」（40代女性／兵庫県）、「カレーの魅力が詰まった都道府県といえば、スープカレー発祥の地である北海道が挙げられます。ゴロゴロとした大きな野菜や柔らかいお肉がたっぷり入ったスープカレーは、素材本来の旨みが存分に引き出されており、スパイスの奥深い香りと相まって一度食べると病みつきになる美味しさ」（50代男性／静岡県）、「北海道で食べたスープカレーが美味しく、忘れられないほど記憶に残っているので、自分の中では北海道＝カレーのイメージ」（30代女性／東京都）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月1日、全国10〜70代の男女250人を対象に、都道府県のイメージに関するアンケートを実施しました。その中から、カレーが魅力的だと思う都道府県ランキングの結果をご紹介します。
2位：東京都／48票2位にランクインしたのは東京都です。神田・神保町エリアを中心としたカレーの激戦区があり、欧風カレー、インドカレー、タイカレーなど、世界中のあらゆるスタイルのカレーが楽しめます。また、最新のトレンドを取り入れたスパイスカレーの名店も多く、その多様性とレベルの高さがカレー好きから高く支持されました。
回答者からは「専門店が多く、いろんな地域のカレーが集まっていると思うから」（50代男性／東京都）、「東京には 老舗の欧風カレー店からスパイスにこだわる本格インド・ネパールカレー店まで、多様なカレー文化が集まっているためです。地域ごとに独自のアレンジや限定メニューも多く、味のバリエーションが豊富で、旅行者でも多彩なカレーを楽しめる」（50代男性／青森県）、「インドカレー、日本の懐かしいカレー、スパイスをこだわり抜いたカレーなど、色んなジャンルの美味しいカレーが食べられると思うので」（50代女性／愛知県）といったコメントがありました。
1位：北海道／97票1位に輝いたのは、スープカレー発祥の地として知られる北海道でした。札幌を中心に、スパイスの効いたサラサラとしたスープに大ぶりな野菜やチキンが入ったスープカレーは、今や全国的な人気を誇るご当地グルメです。豊かな大地が育んだ新鮮な野菜がゴロゴロと入った一杯は、北海道ならではの満足感を与えてくれます。
回答者からは「スープカレーは北海道が有名です」（40代女性／兵庫県）、「カレーの魅力が詰まった都道府県といえば、スープカレー発祥の地である北海道が挙げられます。ゴロゴロとした大きな野菜や柔らかいお肉がたっぷり入ったスープカレーは、素材本来の旨みが存分に引き出されており、スパイスの奥深い香りと相まって一度食べると病みつきになる美味しさ」（50代男性／静岡県）、「北海道で食べたスープカレーが美味しく、忘れられないほど記憶に残っているので、自分の中では北海道＝カレーのイメージ」（30代女性／東京都）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)