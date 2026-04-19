夫を見送り、現在は一人暮らしをしているチヨさん（仮名・72歳）。ある日、警察官を名乗る人物から「あなたの口座が犯罪組織に悪用されている」という電話を受けました。パニック状態になった彼女を救うかのように、相手はスマートフォンの「インターネットバンキング（IB）」の開設から送金までを電話越しに“親切”にサポート。犯人を完全に信用してしまったチヨさんが、自らの手で大切な老後資金を送金してしまった現代の詐欺の実態とは。

自称・警察官から突然の着信「あなたの口座が犯罪に使われています」

チヨさん（仮名・72歳）は、5年前に会社員だった夫を亡くし、現在は自身の年金と遺族年金を合わせた月14万円を受給しながら、関東近郊の持ち家で一人暮らしをしています。

夫が遺してくれた預貯金や生命保険など、合わせて約3,000万円を守りながら、将来、介護施設に入居するための資金として手つかずのままにしていました。

平日の昼下がり、自宅の固定電話が鳴りました。電話に出ると、相手は「警視庁の特殊詐欺対策部門」を名乗る若い男性でした。

「あなたの銀行口座が、大規模なマネーロンダリング事件の資金洗浄に悪用されていることが判明しました。このままではあなたも共犯者として逮捕される可能性があります」

突然の「逮捕」という言葉に、チヨさんの心臓の鼓動は早まりました。「身に覚えがない」と必死に弁明するチヨさんに対して、男性は落ち着いたトーンで諭すように語りかけました。

「銀行員は信用しないで」…優しく丁寧なスマホ操作サポート

「ご安心ください、あなたが被害者であることは我々もわかっています。しかし、今の口座に預金を入れたままにしておくのは危険です。すぐに国が管理する安全な保護口座へ資金を移す必要があります」

銀行の窓口に行こうとするチヨさんを、男性は「窓口の行員のなかには、犯罪組織と通じている者がいる可能性がある」と強く引き留めました。

そして、スマートフォンを使った「インターネットバンキング」での手続きを勧めてきたのです。

「私、スマホの難しい操作はできなくて……」

不安がるチヨさんに対し、男性はまるで親切なカスタマーサポートのように、優しく丁寧に対応を始めました。

電話をつないだまま、「画面の青いボタンを押してください」「そこにパスワードを決めて入力してください」と、手取り足取りアプリのダウンロードから初期設定まで案内。

いわれるがままに操作を進めるうち、チヨさんは「このお巡りさんは、私の資産を守るためにこんなに時間をかけて手伝ってくれている」とすっかり信じ込んでしまったのです。

通帳残高「0円」の印字…全財産3,000万円が消えた瞬間

そして最後の指示に従い、全財産である3,000万円を指定された「安全な保護口座」へと送金するボタンを押してしまったのです。

「これであなたの資産は守られました。捜査が終わるまで誰にも話さないでください」

その言葉を最後に、電話は切れました。

チヨさんが騙されたことに気づいたのは、数日後に記帳のために銀行のATMへ行き、残高が「ゼロ」になっている通帳を見たときでした。

「嘘でしょ……。お父さんが遺してくれたお金が、全部消えた……」

ATMの前で、チヨさんは膝から崩れ落ちました。親切なサポートは、チヨさんの全財産を自らの手で奪わせるための手口だったのです。

窓口の水際対策を無効化するインターネットバンキングの脅威

警察庁が発表した「令和7年における特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等について」のデータを見ると、インターネットバンキング（IB）を悪用した詐欺の手口がいかに猛威を振るっているかが客観的な数値として表れています。

令和7年の特殊詐欺の認知件数は2万7,758件、被害額は1,414.2億円に達し、過去最悪の被害状況となっています。かつては金融機関の窓口やATMで高額な現金を引き出そうとする高齢者に対し、職員が声をかける「水際対策」が一定の抑止力となっていました。

しかし、犯行グループはその対策を完全にすり抜けるため、被害者自身のスマートフォンを使わせるIB送金へと手口をシフトさせています。

金融機関の窓口に足を運ばせることなく、電話越しの遠隔操作でIBアプリの開設から振込限度額の引き上げ、そして高額な送金手続きまでを一気に完了させてしまうのです。一度の設定で数千万円単位の資金を瞬時に動かせるIBの利便性が、皮肉にも被害を甚大なものにする一因となっています。

実際に、令和7年の特殊詐欺におけるIBを利用した振込の被害額は495.1億円に達しており、振込型被害全体の約6割（60.3％）を占めています。警察庁の分析でも、普段IBを利用しない高齢者などが、犯人から「親切なサポート」を装ってIB口座の開設や振込方法の指示を受け、自らの手で全財産を差し出してしまう深刻な被害が相次いでいることが指摘されています。

チヨさんのような悲劇を防ぐためには、「警察や公的機関が電話でお金を移すよう指示することは絶対にない」という事実をあらかじめ知っておくことが重要です。また、相手がどれほど親切であっても、見知らぬ相手と電話を繋いだままスマートフォンやATMの操作をするのは極めて危険な行為です。

もし「逮捕」などの言葉で不安を煽られても、その場では絶対に従わず、一度電話を切ってから、家族や警察の相談専用電話（#9110）へ事実確認を行ってください。

［参考資料］

警察庁「令和7年における特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等について（暫定値）」