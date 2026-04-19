東京オリンピックをきっかけに「アーバンスポーツ」の注目度が高まっています。

【写真を見る】【神ワザ】魅せる技は1000超えのけん玉少年 庭には専用ルーム 支える父は"検定員"に！ 息子に教わり「人生が変わった」家族の挑戦を追った

スケートボードなど、世界で活躍する選手達と同じ舞台で披露されたのは！

KENDAMA（けん玉）です。

もう“昔の遊び”とは言わせません！

※2026年4月12日（日）放送「新 窓をあけて九州」から

自宅に「けん玉ルーム」

この「けん玉」に魅せられたのが…岩根歩空（あそら）くん、13歳。

歩空くんが暮らすのは、熊本県の阿蘇外輪山のふもとに広がる、のどかな地域です。

庭の一角に作った“特設ルーム”。

学校から帰るとほとんどの時間をここで過ごします。

岩根歩空くん（13）「けん玉は100本はあると思う。たまたま家にあって触りはじめた」

一つの技をものにするには、練習あるのみ。

「粘り強さ」と「集中力の高さ」が、持ち味です。

13歳、技の数は1000種超

歩空くんは、両親と祖父母の3世帯暮らし。

食卓にも…ありました。けん玉です。

母・恵利さん「常にあります」

祖父・重勝さん「こっそりやってみたけど、なかなか孫みたいには行きません」

そして、食べ終えるやいなや けん玉を触ります。

朝起きてから、寝るまで。学校以外では、片時も けん玉を離しません。

けん玉にのめりこむようになったのは小学4年生の時。動画サイトで見たプロのかっこいい技の数々に魅了されました。

軽い気持ちで挑戦を始めた「けん玉検定」では2年足らずで60の技をこなす、最高位の「マスター1級」に。

今や、歩空くんの持ち技は、1000を超えます。

得意とするのは「バランス系」。キャスターボードに乗りながらでも続けられる体幹を持ちます。

けん先を紐に乗せる“究極”のバランス技は「手の器用さ」と「高い動体視力」がなせる業です。

けん玉に出会い、ゲームしなくなった？

岩根歩空くん（13）「誰とでもできて、決まった時の達成感がいい」

母・恵利さん「始める前は、もうゲームばっかりだったんだど、けん玉に出会って一切しなくなりました」

父・健史さん「非常に激しくなっていくんですよ、回したり、飛んでいくわけですよね、けん玉がいろんなところに。だから、1人で練習できる場所があればいいなと思って“けん玉ハウス”を建てた」

歩空くんのために建てた「けん玉ハウス」ですが、いつしか健史パパも、入り浸るようになりました。

父・健史さん「最初は本当に送り迎えするだけだったんですけど、『やってみようかな』と思って。そしたらやっぱ楽しかった。実際にやってみたら」

――2人の練習風景

父・健史さん「うわ～！…ダメだ」

岩根歩空くん（13）「あと3回で決まらんかったら、もうやらん」

父・健史さん「『あと3回で決める』と言った時は、2回で決めます」「おっし！」

父・健史さん「やった分だけ、できるようになるというのは、息子から学んだ」

いつしか岩根ファミリーは"けん玉ファミリー"に

歩空くんを見ているうちに、弟の蒼くん、さらには恵利ママも。

家族、みーんなが、虜になりました！

しかも、3人とも“けん玉上級者”。

母・恵利さん「家族みんな趣味が一緒、みたいな感じなので楽しいですよね」

そんな家族のもとに増えているのが“歩空くんの技を見たい”という依頼です。

この日は、近所の学童保育施設にやってきました。

そこへ、会社の仕事を終えた、健史パパ合流して始まったのが・・・

けん玉パフォーマンスはライブ会場？

父・健史さん「始めていきましょう～みなさん、こんにちは！」

子ども達「こんにちは～！！」

父・健史さん「初めて見る人？おる？おるか」

歩空くんと健史パパの「けん玉パフォーマンス」。

――パフォーマンスの様子

父・健史さん「4タップ？5タップ？」

歩空くん「6！」

父・健史さん「増やしていこう！」

パパの、軽妙な解説でライブ会場並みの盛り上がり。

父・健史さん「すごいね、これだけでもめちゃくちゃ練習しないとできない」

「歩空くんに続け！」とばかり“マイけん玉”で技を披露する子ども達もいます。

――パフォーマンス会場で

父・健史さん「みんなに披露したい技は？」

参加した男の子「ろうそくクラッチ」

父・健史さん「これは難しいぞ」

父・健史さん「より自分が分かるようになってくると、この技がどれだけ凄いことなのかとか見えてきます。チャンスは多い方がいいので、周りの子たちとかにもどんどん挑戦してほしいという思いがあって」

パパ、検定員、始めました。

周りに増えつつあるけん玉ファンに応えたい！と、なんと、健史パパは"検定員"の資格まで取ったんです。

父・健史さん「息子たちや上手な子たちの活躍の場が広がるんじゃないかと思ってやっています」

健史パパが始めた、月に1度の「けん玉教室」には歩空くんのファンや、検定を受けに来る人など約30人が九州中から集まりました。

参加者「歩空くんが出ると聞けばすぐに駆け付けてる」

参加者「保育園に歩空くんたちが来てくれた…ASOKEN CREWが体験で来てくれたのがきっかけ」

参加者「マスター1級をとるのが目標です」

初めて会った人たちも、けん玉を介せば、お友達です。

歩空くん発案のけん玉ゲームでさらに盛り上げます！

参加者「家でひとりでやっているよりは楽しい」

参加者「こういう場じゃないと落としたりあるから。こういう場を設けてくださっているので本当に、本当に助かっています」

参加者「実際に来て、いろんな人に会ってけん玉をするのが疲れを逆に取るというか、検定があるとその難しさを知っているのでお互いに応援しあう関係ができるというのが一番大きいかなと」

ここからは、真剣勝負。

1日1回チャレンジできる「検定」の時間です。

父・健史さん「よし！地球回し、よし、OK」

健史パパが検定員として活躍する一方で

マスター1級を持つ、歩空くんは…ライバルたちと「技磨き」です。

夕方までの約4時間。けん玉に、どっぷりハマる休日です。

あそら、世界を目指す

この春、中学2年生になる、歩空くん。次の目標が見えてきました。

岩根歩空くん（13）「海外に行きたいから、勉強している。世界大会もだけど、いろんな大会で上位にのぼりたいです」

休日には欠かさず、県内外のステージや大会に立ち、技術と度胸を磨きます。

岩根歩空くん（13）「新しいけん玉の友達が増えるかもしれんけん楽しい」

歩空くんが真ん中の“けん玉ファミリー”。一緒に、“世界の舞台”を目指します！

※2026年4月12日（日）放送「新 窓をあけて九州」から