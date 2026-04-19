「阪神４−３中日」（１８日、甲子園球場）

阪神が逆転勝ちで連勝した一戦で、また森下が勝負強さを発揮した。三回、先制の左翼線二塁打。再び１点を追う七回は、右中間を破る同点の適時二塁打。木浪の勝ち越し打につなげた。デイリースポーツ評論家の佐藤義則氏は「集中力」を絶賛し、佐藤輝明内野手の現状、中日とのチーム力の比較にも触れた。

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森下はここぞという時の集中力が素晴らしい。三回の先制打も七回の同点打もどちらも甘い球ではあったが、その球を失敗することなく、きっちりと仕留め切れるところに頼もしさを感じる。

スイングに迷いがないのがいい。「相手がどんな球を投げてくるんだろう？」という“待ちの姿勢”がないので、打てる球が来たと思った瞬間にバットを出して、しっかりと振っていける。

森下とは対照的に佐藤輝は３三振を喫した。左の大野ということもあって、なかなか狙い球を絞りきれず、中途半端なスイングになってしまったことが要因だ。打席で迷いがなく、思い切りのいいスイングの森下との違いが如実に表れた。

これで今季、阪神は中日に負けなしの５連勝となった。前日１７日に続いて、この日も１点を争う好ゲームだったが、いずれも阪神が競り勝った。勝負どころで一本が出る阪神と出ない中日。踏ん張りどころで抑え切れる阪神と抑えられない中日。その差が現在の両チームの順位や対戦成績につながっている。