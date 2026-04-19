「阪神４−３中日」（１８日、甲子園球場）

阪神が逆転勝利で連勝した。１点を追う四回、坂本誠志郎捕手の左前適時打で同点。再び１点リードを許すも七回、森下翔太外野手の適時二塁打で同点、木浪聖也内野手が右前に勝ち越し打を放った。七回を無失点に抑えた湯浅京己投手が今季２勝目。中日戦開幕５連勝は１リーグ時代の１９３８年秋以来で、２リーグ制導入以降では初めて。以下は、藤川球児監督の主な一問一答。

◇ ◇

−二度のビハインドをはね返して勝利した。

「チームの形はしっかりキープしながら攻撃のチャンスを待つ。それから仕掛けていくことができたかなと思います。ナイスゲームですね」

−リリーフ陣が無失点リレー。手応えは。

「終わるまでないでしょうね。答えがあるようでないというのが野球ですから。ですから、みなさんが楽しいんじゃないかと思いますので」

−大勢のお客さんが３連勝を楽しみに。

「お客さんではなくファンの方々。本当に熱いご声援でチームの期待、相手へのプレッシャーになるような声援もありますので、心強く選手とともに戦えています。明日も精いっぱい、みんなで勝ちに行きましょう」

−福永選手が負傷。

「全力でプレーすると、そういうこともあります。心配でしかないですが、危ないと言いますかね…。それだけドラゴンズの選手たちもチームスタッフ含めて、必死になってるからこそですけどね。とにかく健康であることを願いますね」