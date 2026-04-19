高橋英樹、40年近く通う“お気に入り”のハンバーガー店を明かす ある日にテイクアウトしたメニューも紹介「おいしそうでボリュームたっぷり」「最高」
フリーアナウンサー・高橋真麻（44）の父で俳優の高橋英樹（82）が15日、自身のブログを更新。40年近く通っているという“お気に入り”のハンバーガー店を紹介した。
【写真】「もう！40年近くのお付き合い」“お気に入り”の店フランクリン・アベニューの“ボリュームたっぷり”なテイクアウトメニュー
英樹が「高橋家には欠かせないバーガーレストラン」「もう！40年近くのお付き合い」になると紹介したハンバーガー店は、東京・五反田駅近くに位置するフランクリン・アベニュー。
この日は、忙しかったこともあり同店でテイクアウトしたことを伝え、「私達の好きなサラダ三種」「照り焼きバーガーに加えて、、、エッグサンドです」とボリュームたっぷりな料理の数々を披露した。
コメント欄には「そんなに長いお付き合いのお店なんですね、驚きました〜。40年近くとは、すごいですね」「おいしそうでボリュームたっぷりな照り焼きハンバーガーとサラダ ポテト サンドイッチ」「最高」「エッグサンド、玉子がすごいボリューミーですね〜」「エッグサンドの玉子の量が素敵 魅力的だわ」など、さまざまな声が寄せられている。
【写真】「もう！40年近くのお付き合い」“お気に入り”の店フランクリン・アベニューの“ボリュームたっぷり”なテイクアウトメニュー
英樹が「高橋家には欠かせないバーガーレストラン」「もう！40年近くのお付き合い」になると紹介したハンバーガー店は、東京・五反田駅近くに位置するフランクリン・アベニュー。
この日は、忙しかったこともあり同店でテイクアウトしたことを伝え、「私達の好きなサラダ三種」「照り焼きバーガーに加えて、、、エッグサンドです」とボリュームたっぷりな料理の数々を披露した。
コメント欄には「そんなに長いお付き合いのお店なんですね、驚きました〜。40年近くとは、すごいですね」「おいしそうでボリュームたっぷりな照り焼きハンバーガーとサラダ ポテト サンドイッチ」「最高」「エッグサンド、玉子がすごいボリューミーですね〜」「エッグサンドの玉子の量が素敵 魅力的だわ」など、さまざまな声が寄せられている。