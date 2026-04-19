イランがホルムズ海峡の「再封鎖」の動きをみせるなか、アメリカ政府高官が「近く突破口がなければ、数日以内にイランとの戦争が再開する可能性がある」と述べたとアメリカメディアが報じました。

アメリカとイランの停戦期限が数日後に迫る中、アメリカがイランの港に出入りする船舶の封鎖措置を当面継続する方針を示したことに反発し、イランの革命防衛隊はホルムズ海峡の「再封鎖」を主張するなど緊張が高まっています。

こうしたなか、アメリカのニュースサイト「アクシオス」は18日、アメリカ政府高官が、「近く突破口がなければ、数日以内にイランとの戦争が再開する可能性がある」と述べたと報じました。

18日には、トランプ大統領が安全保障会議を開き、バンス副大統領やルビオ国務長官らとホルムズ海峡をめぐる危機や、イランとの交渉について協議したと伝えています。

アメリカとイランは近くパキスタンで2回目となる協議に臨むとみられていましたが、革命防衛隊とつながりのあるイランメディアは18日、関係者の話として、イランは現時点で協議に同意していないと報じるなど、依然として先行きが見通せない状況が続いています。