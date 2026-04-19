◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ東地区Ｂ▽第１１節 札幌２―１松本（１８日・札幌厚別公園競技場）

Ｊ２北海道コンサドーレ札幌が、３年ぶりの札幌厚別開催で３試合ぶり勝利を挙げた。Ｊ３松本戦は前半１７分、右ＣＫをＤＦ家泉怜依（２６）が頭で合わせて先制。後半２９分に追い付かれるも、同３３分、ＦＷバカヨコ（３０）が２試合連続のＰＫを決め、２―１で勝利した。１６日にクラブ創設３０周年を迎えて初めての戦いを制し、「聖地」と呼ばれる同競技場で２０２２年１０月１日以来、１２９５日ぶりの勝ち点３を手にした。

家泉は前半１７分、ＣＫを頭で先制点を決め、勝利に貢献した。「セットプレーは僕が決められるような形をつくってくれているので。取り切れて良かった」とほほ笑んだ。ＤＦながらチーム最多タイの３得点を挙げる。元ＦＷらしい嗅覚を見せているが、１トップに入る選手はバカヨコが全てＰＫで３点と、流れの中でのゴールがない。その状況も踏まえ「攻撃陣が決めてくれれば、攻撃陣自身も楽になる」と、無得点のＦＷ大森らにきっかけとなる一発を期待。お立ち台から「もっとみんな点を取りましょう」と鼓舞した。