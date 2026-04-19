◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ東地区Ｂ▽第１１節 札幌２―１松本（１８日・札幌厚別公園競技場）

Ｊ２北海道コンサドーレ札幌が、３年ぶりの札幌厚別開催で３試合ぶり勝利を挙げた。Ｊ３松本戦は前半１７分、右ＣＫをＤＦ家泉怜依（２６）が頭で合わせて先制。後半２９分に追い付かれるも、同３３分、ＦＷバカヨコ（３０）が２試合連続のＰＫを決め、２―１で勝利した。１６日にクラブ創設３０周年を迎えて初めての戦いを制し、「聖地」と呼ばれる同競技場で２０２２年１０月１日以来、１２９５日ぶりの勝ち点３を手にした。

記念日に花を添える、堂々の勝利となった。一時は同点とされるも、４分後に勝ち越しての３試合ぶり勝利。クラブ創設３０周年から２日後、サポーターから「聖地」と呼ばれる札幌厚別で手にした１勝に、川井健太監督（４４）は「この特別な場所で、創立３０周年で。もちろんもっともっと良い勝ち方はあると思うけど、今日は勝ったことが全て。心からうれしく思います」と結果を何よりも喜んだ。

強い思いを形にした。指揮官が「特別な試合」と位置付けた戦い。９０分勝ちだけを目指し、序盤から流動的に動き、体を張り、試合を優位に進めた。

その原動力となった１人が、今季札幌に１０年ぶりに復帰したＭＦ堀米悠斗（３１）。札幌・厚別区生まれの生粋の地元っ子は、本来の左ＳＢから川井監督が「ど真ん中に置いて、色んなものを変えてほしかった」と言う期待に応え、「公式戦でやるのは１０年ぶりくらい」と言うボランチでの位置で躍動。「失点してすぐに勝ち越し点を取れたのは特別な力があると思う。ここなら何か起こせると思い続けることが形になる。そういった意味では厚別らしい試合だったんじゃないか」。チームにとって後半ＡＴでの劇的弾で川崎Ｆを４―３で破った２２年１０月１日以来となる厚別での１勝に、堀米悠は納得の表情を浮かべた。

元日本代表ＭＦでアンバサダーを務めるＯＢの小野伸二氏（４６）が今夏から全道１７９市町村を対象としたサッカー教室を開催するなど、様々な催しを用意する３０周年の今年。幸先良い出だしから、グループ８位に沈む現状からの脱却を図っていく。（砂田 秀人）