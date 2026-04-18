甲状腺疾患は妊娠・出産にどう影響する？ 不妊や流産リスクの関係【医師解説】

甲状腺疾患は女性に多く、全体の約8～9割を占めるとも言われていますが、軽い段階では自覚症状がないため、見過ごされやすいそうです。また、甲状腺ホルモンは妊娠や出産にも深く関わると聞きますが、具体的にどういうことなのでしょうか？ そこで、甲状腺疾患と妊娠の関係について、内分泌代謝科専門医の川名部新先生（おばな内科クリニック院長）に解説してもらいました。

監修医師：

川名部 新（おばな内科クリニック）

聖マリアンナ医科大学卒業。同大学病院では代謝内分泌を主として、糖尿病や生活習慣病を専門に経験を重ねる。2023年4月より川崎市中原区にある『おばな内科クリニック』を継承し、院長を務める。日本内科学会認定医、日本糖尿病学会認定糖尿病専門医、日本内分泌学会認定内分泌代謝科専門医、臨床研修指導医

編集部

甲状腺疾患があると、妊娠しにくくなると聞いたことがあります。

川名部先生

関係性はあります。甲状腺ホルモンは体全体の代謝をコントロールする重要な役割を果たしており、そのバランスが乱れると、卵巣の働きにも影響を与えることがあります。甲状腺疾患は妊娠しにくさの一因となることがあるため、不妊の原因を調べる際には甲状腺の検査も重要です。

編集部

妊娠後も甲状腺疾患が流産リスクを高めるって本当ですか？

川名部先生

甲状腺ホルモンが不足している場合、胎児の体や脳の発育に必要なホルモン量が不足し、流産や早産のリスクが高まることはあります。また、甲状腺機能が過剰な場合もホルモンバランスの乱れが影響し、妊娠継続が難しくなるケースもあります。

編集部

では、甲状腺疾患のある人は、妊娠・出産の際に注意が必要ということでしょうか？

川名部先生

そうですね。甲状腺機能に問題があったとしても、症状があまりなく、気づいていない場合もあります。妊娠をきっかけに甲状腺の働きが変化することがあり、その影響が赤ちゃんの発育に関わる場合もあります。ですから、現時点で甲状腺疾患と診断されている人も、そうではない人も、妊娠を考え始めた段階で一度甲状腺機能を検査することをお勧めします。

編集部

本人が気付いていない場合もあるのですね。

川名部先生

まったく症状がないまま、不妊治療を進める中で甲状腺の異常が見つかるケースも珍しくありません。逆に言うと、不妊に悩んでいた人が、甲状腺疾患が適切に治療されることで妊娠しやすくなる場合もあります。

※この記事はメディカルドックにて＜甲状腺疾患=｢妊娠しにくい・流産しやすい｣って本当？ 不妊や流産リスクを医師が解説＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。