開催：2026.4.19

会場：フェンウェイ・パーク

結果：[Rソックス] 1 - 4 [タイガース]

MLBの試合が19日に行われ、フェンウェイ・パークでRソックスとタイガースが対戦した。

Rソックスの先発投手はブラヤン・ベロ、対するタイガースの先発投手はタリク・スクバルで試合は開始した。

1回表、6番 ケリー・カーペンター カウント3-2から押し出しの四球でタイガース得点 BOS 0-1 DET

4回表、6番 ケリー・カーペンター 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでタイガース得点 BOS 0-2 DET、9番 ジェーク・ロジャーズ 3球目を打ってセンターへの犠牲フライでタイガース得点 BOS 0-3 DET、1番 ケビン・マクゴニグル 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでタイガース得点 BOS 0-4 DET

5回裏、8番 コナー・ウォン 4球目を打ってセカンドゴロ 4-3のダブルプレイでRソックス得点 BOS 1-4 DET

試合は1対4でタイガースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はタイガースのタリク・スクバルで、ここまで3勝2敗0S。負け投手はRソックスのブラヤン・ベロで、ここまで1勝2敗0S。タイガースのジャンセンにセーブがつき、0勝0敗5Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-19 07:48:11 更新