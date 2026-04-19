　●信用売り残減少ランキング【ベスト50】

　　※4月10日信用売り残の4月3日信用売り残に対する減少ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1570銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 売り残　信用倍率
１．<9432> ＮＴＴ 　　　 　　-9,466　　　3,385　　 37.15
２．<6740> Ｊディスプレ　　　-4,309　　 21,998　　　2.02
３．<9434> ＳＢ 　　　　 　　-1,217　　　1,155　　 33.44
４．<7011> 三菱重 　　　 　　-1,205　　　1,384　　 12.23
５．<2127> 日本Ｍ＆Ａ 　 　　　-824　　　　120　　 29.87
６．<7201> 日産自 　　　 　　　-760　　　2,190　　 15.91
７．<7267> ホンダ 　　　 　　　-638　　　　423　　 32.60
８．<543A> ＡＲＣＨＩＯ　　　　-580　　　　 92　　 87.82
９．<5016> ＪＸ金属 　　 　　　-538　　　1,858　　　6.78
10．<5711> 三菱マ 　　　 　　　-399　　　　104　　 10.65
11．<6963> ローム 　　　 　　　-383　　　　310　　　2.64
12．<3315> 日本コークス　　　　-338　　　4,528　　　3.81
13．<1605> ＩＮＰＥＸ 　 　　　-299　　　　314　　 16.58
14．<8729> ソニーＦＧ 　 　　　-270　　　1,276　　 95.30
15．<5401> 日本製鉄 　　 　　　-254　　　1,548　　 21.60
16．<4385> メルカリ 　　 　　　-244　　　　590　　　6.70
17．<8306> 三菱ＵＦＪ 　 　　　-239　　　2,456　　 13.93
18．<7148> ＦＰＧ 　　　 　　　-214　　　　215　　　7.80
19．<8604> 野村 　　　　 　　　-213　　　　610　　 21.88
20．<8411> みずほＦＧ 　 　　　-212　　　　908　　　9.29
21．<9107> 川崎汽 　　　 　　　-197　　　　835　　　2.93
22．<3992> ニーズウェル　　　　-188　　　　393　　　0.91
23．<9022> ＪＲ東海 　　 　　　-167　　　　386　　　1.01
24．<7203> トヨタ 　　　 　　　-166　　　2,206　　　4.59
25．<5406> 神戸鋼 　　　 　　　-162　　　　179　　　9.71
26．<4768> 大塚商会 　　 　　　-161　　　　145　　　0.80
27．<8338> 筑波銀 　　　 　　　-157　　　　712　　　6.08
28．<6240> ヤマシン―Ｆ　　　　-147　　　　375　　　2.55
29．<1803> 清水建 　　　 　　　-142　　　　641　　　1.29
30．<6472> ＮＴＮ 　　　 　　　-140　　　　322　　　3.65
31．<3962> チェンジＨＤ　　　　-127　　　　364　　　4.85
32．<4732> ＵＳＳ 　　　 　　　-127　　　　 66　　　1.25
33．<2146> ＵＴ 　　　　 　　　-125　　　1,162　　　4.76
34．<5423> 東京製鉄 　　 　　　-120　　　　246　　　0.59
35．<4005> 住友化 　　　 　　　-114　　　1,091　　　7.47
36．<5269> 日コン 　　　 　　　-112　　　　216　　　2.10
37．<7868> 広済堂ＨＤ 　 　　　-112　　　　408　　 17.83
38．<2492> インフォＭＴ　　　　-111　　　　824　　　1.60
39．<9101> 郵船 　　　　 　　　-106　　　　555　　　2.59
40．<4714> リソー教育Ｇ　　　　-103　　　　997　　　1.88
41．<4344> ソースネクス　　　　-102　　　2,714　　　2.85
42．<3861> 王子ＨＤ 　　 　　　-102　　　　179　　 10.79
43．<1925> 大和ハウス 　 　　　-101　　　　 37　　　9.44
44．<3880> 大王紙 　　　 　　　-101　　　　 30　　　3.85
45．<9519> レノバ 　　　 　　　-101　　　　428　　　4.46
46．<8698> マネックスＧ 　　　　-98　　　　331　　 17.99
47．<6055> Ｊマテリアル 　　　　-90　　　　223　　　4.89
48．<4053> サンアスタ 　　　　　-88　　　　499　　　2.44
49．<7013> ＩＨＩ 　　　　　　　-88　　　　985　　 18.81
50．<2982> ＡＤＷＧ 　　　　　　-86　　　　717　　　5.77

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