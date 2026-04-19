信用残ランキング【売り残減少】 ＮＴＴ、Ｊディスプレ、ＳＢ
●信用売り残減少ランキング【ベスト50】
※4月10日信用売り残の4月3日信用売り残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1570銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<9432> ＮＴＴ -9,466 3,385 37.15
２．<6740> Ｊディスプレ -4,309 21,998 2.02
３．<9434> ＳＢ -1,217 1,155 33.44
４．<7011> 三菱重 -1,205 1,384 12.23
５．<2127> 日本Ｍ＆Ａ -824 120 29.87
６．<7201> 日産自 -760 2,190 15.91
７．<7267> ホンダ -638 423 32.60
８．<543A> ＡＲＣＨＩＯ -580 92 87.82
９．<5016> ＪＸ金属 -538 1,858 6.78
10．<5711> 三菱マ -399 104 10.65
11．<6963> ローム -383 310 2.64
12．<3315> 日本コークス -338 4,528 3.81
13．<1605> ＩＮＰＥＸ -299 314 16.58
14．<8729> ソニーＦＧ -270 1,276 95.30
15．<5401> 日本製鉄 -254 1,548 21.60
16．<4385> メルカリ -244 590 6.70
17．<8306> 三菱ＵＦＪ -239 2,456 13.93
18．<7148> ＦＰＧ -214 215 7.80
19．<8604> 野村 -213 610 21.88
20．<8411> みずほＦＧ -212 908 9.29
21．<9107> 川崎汽 -197 835 2.93
22．<3992> ニーズウェル -188 393 0.91
23．<9022> ＪＲ東海 -167 386 1.01
24．<7203> トヨタ -166 2,206 4.59
25．<5406> 神戸鋼 -162 179 9.71
26．<4768> 大塚商会 -161 145 0.80
27．<8338> 筑波銀 -157 712 6.08
28．<6240> ヤマシン―Ｆ -147 375 2.55
29．<1803> 清水建 -142 641 1.29
30．<6472> ＮＴＮ -140 322 3.65
31．<3962> チェンジＨＤ -127 364 4.85
32．<4732> ＵＳＳ -127 66 1.25
33．<2146> ＵＴ -125 1,162 4.76
34．<5423> 東京製鉄 -120 246 0.59
35．<4005> 住友化 -114 1,091 7.47
36．<5269> 日コン -112 216 2.10
37．<7868> 広済堂ＨＤ -112 408 17.83
38．<2492> インフォＭＴ -111 824 1.60
39．<9101> 郵船 -106 555 2.59
40．<4714> リソー教育Ｇ -103 997 1.88
41．<4344> ソースネクス -102 2,714 2.85
42．<3861> 王子ＨＤ -102 179 10.79
43．<1925> 大和ハウス -101 37 9.44
44．<3880> 大王紙 -101 30 3.85
45．<9519> レノバ -101 428 4.46
46．<8698> マネックスＧ -98 331 17.99
47．<6055> Ｊマテリアル -90 223 4.89
48．<4053> サンアスタ -88 499 2.44
49．<7013> ＩＨＩ -88 985 18.81
50．<2982> ＡＤＷＧ -86 717 5.77
株探ニュース
※4月10日信用売り残の4月3日信用売り残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1570銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<9432> ＮＴＴ -9,466 3,385 37.15
２．<6740> Ｊディスプレ -4,309 21,998 2.02
３．<9434> ＳＢ -1,217 1,155 33.44
４．<7011> 三菱重 -1,205 1,384 12.23
５．<2127> 日本Ｍ＆Ａ -824 120 29.87
６．<7201> 日産自 -760 2,190 15.91
７．<7267> ホンダ -638 423 32.60
８．<543A> ＡＲＣＨＩＯ -580 92 87.82
９．<5016> ＪＸ金属 -538 1,858 6.78
10．<5711> 三菱マ -399 104 10.65
11．<6963> ローム -383 310 2.64
12．<3315> 日本コークス -338 4,528 3.81
13．<1605> ＩＮＰＥＸ -299 314 16.58
14．<8729> ソニーＦＧ -270 1,276 95.30
15．<5401> 日本製鉄 -254 1,548 21.60
16．<4385> メルカリ -244 590 6.70
17．<8306> 三菱ＵＦＪ -239 2,456 13.93
18．<7148> ＦＰＧ -214 215 7.80
19．<8604> 野村 -213 610 21.88
20．<8411> みずほＦＧ -212 908 9.29
21．<9107> 川崎汽 -197 835 2.93
22．<3992> ニーズウェル -188 393 0.91
23．<9022> ＪＲ東海 -167 386 1.01
24．<7203> トヨタ -166 2,206 4.59
25．<5406> 神戸鋼 -162 179 9.71
26．<4768> 大塚商会 -161 145 0.80
27．<8338> 筑波銀 -157 712 6.08
28．<6240> ヤマシン―Ｆ -147 375 2.55
29．<1803> 清水建 -142 641 1.29
30．<6472> ＮＴＮ -140 322 3.65
31．<3962> チェンジＨＤ -127 364 4.85
32．<4732> ＵＳＳ -127 66 1.25
33．<2146> ＵＴ -125 1,162 4.76
34．<5423> 東京製鉄 -120 246 0.59
35．<4005> 住友化 -114 1,091 7.47
36．<5269> 日コン -112 216 2.10
37．<7868> 広済堂ＨＤ -112 408 17.83
38．<2492> インフォＭＴ -111 824 1.60
39．<9101> 郵船 -106 555 2.59
40．<4714> リソー教育Ｇ -103 997 1.88
41．<4344> ソースネクス -102 2,714 2.85
42．<3861> 王子ＨＤ -102 179 10.79
43．<1925> 大和ハウス -101 37 9.44
44．<3880> 大王紙 -101 30 3.85
45．<9519> レノバ -101 428 4.46
46．<8698> マネックスＧ -98 331 17.99
47．<6055> Ｊマテリアル -90 223 4.89
48．<4053> サンアスタ -88 499 2.44
49．<7013> ＩＨＩ -88 985 18.81
50．<2982> ＡＤＷＧ -86 717 5.77
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