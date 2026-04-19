子どもたちの使いやすさを追求！はじめての楽器にぴったりな【ヤマハ】鍵盤ハーモニカがAmazonで好評販売中！
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はじめてでも安心して使える♪やさしい設計の【ヤマハ】鍵盤ハーモニカがAmazonで人気！音楽デビューにおすすめ♪
幼稚園、保育園、こども園、小学校などでご使用いただける32鍵のヤマハピアニカ(鍵盤ハーモニカ)。白鍵と黒鍵で張力の異なるバネの使用、鍵盤の下のブレ防止ガイドなど、スムーズなタッチ感を実現するため、鍵盤楽器を知るヤマハならではのこだわりが詰まっている。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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薄紙製の「プレートパッキン」と継ぎ目のないスポンジゴムの「フレームパッキン」「バルブパッキン」を採用。息もれの原因となるパーツの継ぎ目に、最適な材質・形状のパッキンを配置することで、気密性が向上。演奏者の息をロスなく音に変えることを重視している。
鍵盤のタッチ感に差が出ないよう、白鍵と黒鍵で張力の異なるバネを使用。また鍵盤の下にはブレ防止ガイドが付いており、横ブレを防ぐことで自然でスムーズなタッチ感を実現。鍵盤楽器を知るヤマハならではのこだわりだ。
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特殊防錆塗料をリードに施すことで、金属の劣化を防ぎ、澄んだ音色と正確で安定したピッチを長く保つ。
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