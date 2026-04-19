「20年間、信じて払い続けたのに」入院・手術で直面した【保険金ゼロ】私が100万円を損したワケ

お金の話は難しくて、つい後回しにしてしまいがちですよね。「プロが言うなら間違いない」と人任せにしている方も多いのでは？ しかし、大切なお金だからこそ、他人任せにせず自分で考えたいものです。今回は、筆者の知人の体験談をお届けします。

なんとなく続けた保険

「プロが勧めてくれたから」

「長い付き合いの保険屋さんだから断りづらい」

そんな理由で、私は20年以上も同じ保険に入り続けていました。

内容をしっかり理解しないまま、毎月数万円が引き落とされる生活。

家計が苦しい時も「これは将来のためだから」と自分に言い聞かせ、特に疑問を持つことなく続けていたのです。

自分で中身を確認することを怠り、思考停止していたツケが、後になってこれほど重くのしかかるとは、当時の私は思いもしませんでした。

突きつけられた現実

3年前、私は突然の病で入院し、手術を受けることになりました。

不安な入院生活の中で、唯一の救いは「高い保険料を払い続けてきたから、お金の心配はないはず」という根拠のない自信。



ところが、いざ保険金を請求しようとして、私は凍りつきました。