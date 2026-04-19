☆日本ハム―西武（１３：００・エスコンフィールド）日本ハム＝有原、西武＝平良

日本ハムは１８日の西武戦に勝ち、今季９勝１０敗とした。勝敗を五分に戻すべく１９日は有原が今季４度目の登板を迎える。有原はＮＰＢ通算２０１試合で９９勝７３敗。５日のオリックス戦で今季初勝利を挙げ、ＮＰＢ通算１００勝に王手をかけたが、続く１２日のソフトバンク戦で敗れて、１００勝到達はお預けとなった。王手をかけてから２度目の挑戦で２３年の小川泰弘（ヤクルト）以来１４３人目の１００勝達成を狙う。

所要２０２試合での達成なら２０１試合の５５年大友工（巨人）に次ぎ、スピード１２位となる。ちなみに１位は１リーグ時代の３９年に達成したスタルヒン（巨人）の１６５試合。日本ハム所属での到達は１９９５年の西崎幸広以来。昨年最多勝投手が意地を見せるか。

（その他のカード）

☆ヤクルト―巨人（１８：００・神宮）ヤクルト＝増居、巨人＝井上

☆阪神―中日（１４：００・甲子園）阪神＝伊原、中日＝高橋宏

☆広島―ＤｅＮＡ（１３：３０・マツダスタジアム）広島＝床田、ＤｅＮＡ＝石田裕

☆楽天―ロッテ（１６：００・楽天モバイル最強）楽天＝早川、ロッテ＝広池

☆ソフトバンク―オリックス（１３：００・みずほペイペイドーム）ソフトバンク＝松本晴、オリックス＝ジェリー

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順