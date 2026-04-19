◆バスケットボールＢ１リーグ第３３節 千葉Ｊ１０４―９４レバンガ北海道（１８日・北海きたえーる）

Ｂ１東地区５位のレバンガ北海道は同地区３位の千葉Ｊに９４―１０４で敗れ、２連勝を逃した。１２試合ぶり出場のＣ／ＰＦジョン・ハーラー（２６）がＢリーグキャリハイの２８得点と奮闘するも序盤からタレント軍団の猛攻を止められず、自力でのＣＳ進出の可能性が消滅した。

初のＣＳがまた一歩遠のいた。今季最多６５５５人の観客が詰めかけたが、一度もリードを奪うことなく敗れ、トーステン・ロイブルＨＣ（５３）は「あのような強度で前半入ってしまうと、勝ちに値しない。勝ってはいけない。それがきょう起きてしまった」と立ち上がりを悔やんだ。

試合前日の１７日、主力のＣジャリル・オカフォー（３０）との契約解除を発表。コンディション不良で今季残り試合をプレーすることが難しくなったためクラブとしては苦渋の決断だったが、その悪い流れを断ち切ることができなかった。

第１クオーター（Ｑ）にいきなり３５点を奪われると、その後もＳＦ／ＰＦホグに３９得点を許すなど、今季４度目の３ケタ失点。３月１１日の渋谷戦で甲状軟骨を骨折し戦列を離れていたハーラーが復帰戦で２８得点、１２リバウンドのダブルダブルと奮闘するも、差を縮めることはできなかった。

東西両地区の１、２位を除き、上位４クラブが進出するＣＳのワイルドカード争いでは、圏内の４位Ａ東京と３差。再び自力進出の可能性が消滅したが、ハーラーは「こういうチャンスはあまりないので、出るからには全力を尽くす」。残り６戦。負けられない戦いが続く。（島山 知房）