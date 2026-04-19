◆米大リーグ レッドソックス１―４タイガース（１８日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）

レッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が１８日（日本時間１９日）、本拠地・タイガース戦を欠場した。出場機会がなかったのは、１３日（同１４日）の敵地・ツインズ戦以来４試合ぶり。チームは５安打１得点と打線が沈黙し、タイガースに完敗した。

吉田は、前日１７日（同１８日）の同カードで、両軍無得点の延長１０回１死一、三塁のチャンスで代打出場。タイガースが内野５人シフトを敷いた中で、試合に終止符を打つ右前適時打を放った。メジャー４年目で自身初のサヨナラ打となり「もう１点を取るだけだったので、なんとかバットに当てて、ことを起こしたかった。試合にいつでも行けるようにしっかり心拍数を上げていました」と興奮気味に振り返っていた。

メジャー４年目を迎えた吉田。今季は外野の戦力が充実していることもあり、この日までのチームの２０試合でスタメン出場は８試合のみ。サヨナラ打を放った翌日のこの日もベンチスタートを強いられた。開幕から１６打席連続無安打と出遅れたこともあって出場機会は限られているが、ここまで打率は３割１分と調子は上向いている。