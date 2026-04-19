ビジネスの世界では、雑談は「本題に入る前の時間」と考えられがちだ。しかし、ケンブリッジ大学工学部で教鞭を執る筆者によると、同大学の先生たちの間ではその認識がまったく異なるという。一体どういうことか？※本稿は、ロボット工学者の飯田史也『あなたの一生を支える 世界最高峰の学び』（日経BP）の一部を抜粋・編集したものです。

ケンブリッジ大学では

雑談から議論が始まる

ケンブリッジの先生たちは、よく「今日は暑いですね」といった天気の話から会話を始めます。食事中ならおいしいおかずの話題から、味の好みをきっかけに議論が盛り上がることもあります。

こうした導入の後に大切なのが、相手との相性や共通の関心事を見つけることです。昨日のニュース、今日の仕事、週末に出会ったおもしろい人の話など、少し掘り下げて話せそうなトピックを試してみましょう。

もちろん、相手から話題を振られることもあります。そのときは、こちらからも一歩踏み込んだコメントや質問をしてみると、会話がより深まります。

この段階では、「学び」を意識しすぎず、あくまでコミュニケーションの練習だと考えてください。無理に話を続ける必要はありませんし、すぐに役立つ情報や特別な知識である必要もありません。大切なのは、「学びを深めるためのコミュニケーションの練習」として取り組むことです。

相手の話がよくわからなければ、遠慮せずに質問してみましょう。わかったつもりの内容も、あえて聞き返してみることで、自分の理解の曖昧さや、相手との認識の違いに気づくことができます。

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