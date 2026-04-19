春に行きたいと思う「神奈川県の旅行先」ランキング！ 2位「箱根」を抑えた1位は？【2026年調査】
色とりどりの花々が咲き誇り、芽吹いたばかりの瑞々しい緑が心を癒やしてくれる、一年でもっとも旅情をそそる時期を迎えました。年度替わりの忙しさが一段落し、連休や週末の旅の計画を具体的に立て始めている方も多いのではないでしょうか。
All About ニュース編集部では、2026年3月25日、全国10〜60代の男女250人を対象に、旅行に関するアンケートを実施しました。その中から、春に行きたいと思う「神奈川県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「お洒落なイメージと空気が美味しそうでゆったりとした時間を過ごせそうだから」（40代女性／奈良県）、「温泉と芦ノ湖の景色が魅力で、春は新緑ドライブが気持ちがよく、美術館巡りも人気だからです」（60代女性／愛知県）、「温泉に入ったり駅前で食べ歩きをしたりと、箱根周辺で回り切れないほど楽しめるスポットがあるから」（30代女性／石川県）といったコメントがありました。
回答者からは「昔ながらの街並みを歩きながら食べ歩きをしてみたいから」（20代女性／千葉県）、「春の鎌倉は、段葛の桜並木や長谷寺の新緑など、どこを切り取っても絵になります」（40代男性／宮城県）、「鎌倉はいつも春に行く事が多くて、歩き回って観光するのに最適な時期だと思うから」（30代女性／兵庫県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月25日、全国10〜60代の男女250人を対象に、旅行に関するアンケートを実施しました。その中から、春に行きたいと思う「神奈川県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
2位：箱根／55票2位にランクインしたのは、都心からのアクセスも良い国内有数の温泉地「箱根」です。春は芦ノ湖周辺や箱根登山鉄道沿線で色鮮やかな花々や新緑を楽しむことができ、箱根強羅公園の桜やツツジも見応えがあります。大涌谷のダイナミックな景観をロープウェイから眺めたり、数ある美術館を巡ったりと、大人の春旅を満喫できるスポットが目白押しです。
回答者からは「お洒落なイメージと空気が美味しそうでゆったりとした時間を過ごせそうだから」（40代女性／奈良県）、「温泉と芦ノ湖の景色が魅力で、春は新緑ドライブが気持ちがよく、美術館巡りも人気だからです」（60代女性／愛知県）、「温泉に入ったり駅前で食べ歩きをしたりと、箱根周辺で回り切れないほど楽しめるスポットがあるから」（30代女性／石川県）といったコメントがありました。
1位：鎌倉／74票1位に輝いたのは、歴史と自然が調和する古都「鎌倉」でした。春は鶴岡八幡宮の段葛（だんかづら）が桜のトンネルとなり、多くの参拝客を魅了します。また、長谷寺のボタンやツツジ、ハイキングコースの瑞々しい青葉など、街全体が春色に染まります。鎌倉大仏を拝観した後は、由比ヶ浜の潮風を感じながらカフェ巡りを楽しむなど、ゆったりとした時間が流れるエリアです。
回答者からは「昔ながらの街並みを歩きながら食べ歩きをしてみたいから」（20代女性／千葉県）、「春の鎌倉は、段葛の桜並木や長谷寺の新緑など、どこを切り取っても絵になります」（40代男性／宮城県）、「鎌倉はいつも春に行く事が多くて、歩き回って観光するのに最適な時期だと思うから」（30代女性／兵庫県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)