【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 共通する2文字を埋めてみよう。ヒントは春に咲く花
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、春先に咲く花の名前から、料理の深みを出す工夫、そして日常的な時間の表現まで、バラエティ豊かな言葉を集めました。それぞれのシーンを思い浮かべながら、空欄に入る共通の2文字を導き出してみてください。1分間の集中力で、正解を目指しましょう！
あか□□
かく□□じ
□□さって
ヒント：黄色い房状の花を咲かせる樹木、料理の味を引き立てるために密かに入れる調味料、そして明後日の次の日を指す言葉を思い出してみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「しあ」を入れると、次のようになります。
あかしあ（アカシア）
かくしあじ（隠し味）
しあさって（明々後日）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、自然の風景、台所での知恵、そして時間の経過を表す言葉がそろいました。共通の音が見つかると、頭の中がすっきりしますね。一見バラバラな意味を持つ言葉同士が、同じ響きでつながる感覚を楽しんでいただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、春先に咲く花の名前から、料理の深みを出す工夫、そして日常的な時間の表現まで、バラエティ豊かな言葉を集めました。それぞれのシーンを思い浮かべながら、空欄に入る共通の2文字を導き出してみてください。1分間の集中力で、正解を目指しましょう！
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
かく□□じ
□□さって
ヒント：黄色い房状の花を咲かせる樹木、料理の味を引き立てるために密かに入れる調味料、そして明後日の次の日を指す言葉を思い出してみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：しあ正解は「しあ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「しあ」を入れると、次のようになります。
あかしあ（アカシア）
かくしあじ（隠し味）
しあさって（明々後日）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、自然の風景、台所での知恵、そして時間の経過を表す言葉がそろいました。共通の音が見つかると、頭の中がすっきりしますね。一見バラバラな意味を持つ言葉同士が、同じ響きでつながる感覚を楽しんでいただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)