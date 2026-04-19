今回は、イクメン気取りの夫に昼食を作らせた結果についてのエピソードを紹介します。

料理なんてほとんどしたことがないのに…

「私は5歳と2歳の子どものいる母親で、夫と共働きです。最近夫に対しイライラすることが多いのですが、その原因は夫が育児も家事も『やってるように見せている』だけで、ほとんど役に立っていないことです。なのに夫は周りの人に『俺ってイクメンなんだ』とアピールしているから、あきれます……。

この前の日曜も、朝から家族で水族館に行く予定だったのに、夫は『みんなの昼飯は俺が作るから、3人で行ってきて』と言い出し、夫だけなぜか留守番。昼食を作ってくれると言ったけど、夫は料理なんてほとんどしたことはありません。

その数時間後、水族館から帰宅したのですが、夫が作ってくれた昼食は、ものすごく辛いスパイスカレー。『子どもがこんなの食べられるわけないじゃん……』とあきれました」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ 家族のために昼食を作ると言った以上、子どもが食べられるメニューにしてほしいですよね。結局この後、この女性が子どもたちのご飯をつくるはめになったそうです……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。