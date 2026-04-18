【闘病】「私はもう死ぬんだと本気で思った」 朝から夜まで続く嘔吐の正体は『神経の難病』

原因不明の激しいめまいと嘔吐に苦しみ、「死ぬかもしれない」という恐怖を抱えていた横道さん。交通事故によるMRI検査を機に、指定難病「多発性硬化症」と判明しました。その後、入退院を繰り返し車椅子生活へと進行する中でも、薬を調整しながら2人の子どもを出産。ハイリスク妊婦としての再発や過酷な治療を乗り越え、「親が元気でないと子どもが困る」という言葉を胸に、病気と育児に向き合う力強い軌跡を紹介します。

※本記事は、個人の感想・体験に基づいた内容となっています。2023年5月取材。

体験者プロフィール：

横道 麻理香

1992年生まれ。夫、長男、長女の4人暮らし。千葉県在住。高校卒業後に目眩や嘔吐といった症状を発症したものの、耳鼻科や神経内科でも原因はわからず。そんな中、原付に乗っているときに巻き込み事故に遭う。その後の診断で、多発性硬化症と判明。それから症状が進行し、24歳でロフストランド杖、29歳で車椅子の生活になる。車椅子になる前に第一子を出産し、2年後には第二子を出産。

記事監修医師：

村上 友太（東京予防クリニック）

※先生は記事を監修した医師であり、闘病者の担当医ではありません。

原因のわからない不調、押し寄せる不安

編集部

まず初めに、発症の経緯を教えてください。

横道さん

ある朝起きると、回転性目眩で朝から夜まで嘔吐が続きました。東日本大震災の直後だったのでストレスと思い、翌日総合病院へ行ったのですが、原因がわからず。「思春期だから」とか「メニエール病かも」と言われ、耳鼻科を勧められました。しかしメニエール病ではなく原因も不明との診断で、今度は地元の神経内科を紹介されました。後日、神経内科へ1人で行ったのですが、そこでも原因はわかりませんでした。

編集部

原因がわからない間、どのようなお気持ちでしたか？

横道さん

私はもう死ぬんだと本気で思いました。地元の神経内科の帰り道、泣きながら家まで歩いて帰ったことを今でも覚えています。「私がまだ未成年だから教えてもらえないのかな」とも思い、親には、「またわからなかった」と伝えました。

編集部

そのような状況からなぜ病気が判明したのでしょうか？

横道さん

ある日、原付バイクに乗っている時に巻き込み事故にあい、MRI検査を受けました。回転性目眩で受診した総合病院でしたが、目眩の時に診てくれた先生ではありません。そのMRI検査の結果、以前からわからなかった不調の原因が判明し、すぐに紹介された市立病院に行きました。その日はゲリラ豪雨で、なんとなく胸騒ぎがしたので、初めて父親と一緒に病院まで行きました。それから後日検査入院をして、正式に「多発性硬化症」と診断されました。市立病院を紹介され検査入院、診断が確定するまで約6カ月間もかかりました。

編集部

病気が判明したときの心境について教えてください。

横道さん

病気の名前がわかった時は本当にホッとしました。何もわからない状態が1番怖かったんです。事故があったおかげで私の病気が判明したことは、不幸中の幸いだったと思っています。

編集部

どのように治療を進めていくと医師から説明がありましたか？

横道さん

はじめはベタフェロンという自己注射を始めたのですが、途中で再発をしてしまい、治療薬のステロイドパルス療法に変更となりました。

編集部

発症後、生活にどのような変化がありましたか？

横道さん

病気がわかった途端、どんどん調子が悪くなっていったように思います。今では外出する際に、オルトップという短下肢装具をつけ、車椅子移動をしています。

病気を抱えながらの妊娠・出産のリスクは？

編集部

車椅子はいつから使用しているのですか？

横道さん

年に1～2回ほど再発をして入退院を繰り返すうちに徐々に進行してしまい、24歳でロフストランド杖に、29歳で外出時のみ車椅子になりました。車椅子になる前に第一子を産み、2年後には第二子を産みました。車椅子になったのは2人目を産んで半年後のことでした。

編集部

出産について詳しく教えていただけますか？

横道さん

最初は病気の遺伝などが怖かったのですが、その確率は低いとのことで私は産むことを決めました。もしも障害のある子だったとしてもいっぱい愛してあげようと思いました。病気があっても子どもは産めますし、医師に反対されない限り可能です。

編集部

出産する上でのリスクはなかったのでしょうか？

横道さん

リスクはありました。私は二回の妊娠どちらもハイリスク妊婦として大学病院に検診へ行っていました。上の子を出産後、1歳2カ月で再発、入院しました。下の子は妊娠後期の9カ月で再発し、MFICU（妊婦のICU）に入院しました。

編集部

妊娠・出産の間、治療はいかがでしたか？

横道さん

まず、予防薬に関してですが、妊活をしたかったのでベタフェロンを中止し、妊娠中でも可能なコパキソン、産後はテクフィデラというカプセルの飲み薬を服用しました。しかし、産後1年2カ月で再発したため、タイサブリという月1回の点滴治療になりました。私的には1番これが自分に合っていると思っていたのですが、また再発……。今はケシンプタという予防薬で落ち着いています。始めてから今年の8月で1年です。ケシンプタは2人目が1歳になった頃に始めました。

編集部

育児をするうえで気をつけていることはありますか？

横道さん

子どもはいきなりぶつかってくることもあるので、注意が必要です。また、家で転ぶといつも子どもに「大丈夫？」と心配されます。頼りない母親ですが、こういう私だからこそ子どもは優しくたくましくなるのではないかと思いますし、そうなって欲しいです。私のように難病があっても妊娠・出産はできると思うのですが、まずは自分が第一であることを忘れないでください。私が再発時、入院が嫌で拒否していたら、友人から「親が元気でないと子どもが1番困るんだよ」と言われました。それからは子どものためにちゃんと無理ない程度に元気にならなきゃと思うようになりました。

≪↓ 後編へ続く ↓≫



→（後編）【闘病】やりたいことは今のうちに。笑顔で病気を乗り越えたい

※この記事はメディカルドックにて『【闘病】原因不明の目眩と嘔吐がまさか「多発性硬化症」妊娠中や出産後も再発』と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。

なお、メディカルドックでは病気の認知拡大や定期検診の重要性を伝えるため、闘病者の方の声を募集しております。皆さまからのご応募お待ちしております。