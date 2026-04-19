【リーグドゥ】スタッド・ランス 3−2 レッドスター（日本時間4月18日／スタッド・オーギュスト・デローヌ）

【映像】中村敬斗、GKと激しく接触し落下（実際の様子）

スタッド・ランスの日本代表MF中村敬斗が、先制ゴールを挙げた直後にアクシデントに見舞われた。GKとの激しい交錯でピッチに倒れ込み、一時騒然となるシーンがあった。

51分を過ぎた場面、ボックス内へ飛び込んだ中村は、相手GKと交錯する形で地面に激しく落下。左肩付近を痛めた様子で、ピッチ上で悶絶しながら自身の肩を押さえた。そのまま立ち上がることができず、ピッチ外で応急処置を受ける事態となった。

中村はこの試合の前半に、今季10得点目となる先制弾をマークしていた 。エースとしての活躍に期待がかかる中でのアクシデントだっただけに、スタジアムは一時騒然となり、ヒヤリとする空気が流れた。

SNS上でも日本のファンから「敬斗！！！大丈夫！！？」「脱臼か？」「これやばくない？」と、容態を心配する声が相次いだ。

その後、中村は幸いにもピッチに復帰した。しかし、主審の許可を得る前にピッチに戻ったためか、復帰直後にイエローカードを提示される一幕もあった。一時は容態が懸念されたが、その後も79分に交代するまでプレーを続行した中村の姿にファンからは安堵の声が上がっている。（ABEMA de DAZN／リーグドゥ）