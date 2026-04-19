日本ハムが開幕以来、ホームランを打ちまくっている。清宮幸太郎（26）、万波中正（26）がリーグトップタイの5号に到達するなど、14試合消化時点で本塁打ランキングの上位5人中3人が日ハム勢。チーム本塁打数は26本と他球団を圧倒している。

【画像】日ハム「ホームラン爆増」の立役者となったのは…

「これは143試合換算で265発ペース。2004年の巨人がマークしたNPB記録の259本塁打を更新する勢いです」（スポーツ紙デスク）



今季から選手会長の清宮

日ハム「ホームラン爆増」の理由とは？

ネット上では「日本ハムだけ飛ぶボールに変わっている」という説がまことしやかに囁かれるほどだ。

1月の12球団監督会議で「ちょっとボール、飛ばなくね？ もうちょっと飛ばしたい」と反発力が弱く、飛距離が出ないとされるNPB公式球の変更を求めていた新庄剛志監督（54）も、取材でホームラン増加について聞かれ、「ボールは関係ないと思います。しっかり振っているからでしょう。キャンプからずっと振り込んできた成果が出ているんですよ」と語る。“爆増”の要因はどこにあるのか。

ドラ6苦労人コーチの“神助言”

「一軍打撃コーチである横尾俊建コーチ（32）の貢献が大きい」

と明かすのは日ハム担当記者。横尾は東京都多摩市出身。日大三高、慶大を経て15年のドラフトで日ハムに6位指名された。

「現役時代は目立った成績は残せなかったものの、長打力を秘めたスイングと『おにぎり君』の愛称でファンから愛された。17年に鳴り物入りで日本ハムに1位指名された清宮の教育係にも任じられた。

2人はデポルターレクラブという都内の会員制ジムで顔なじみ。横尾は清宮を中学時代から知っていることもあって、報道陣からよく清宮のエピソードを聞かれて嫌な顔も見せずに応えていました」（テレビ関係者）

21年2月に楽天に移籍し、23年に引退。そのまま二軍打撃コーチに就任し、24年オフに日ハムに同じ役職で戻った。今季から一軍打撃コーチに昇格。

「つい3年前まで現役だった年の近さもあって、親身になって選手に向き合う指導が選手から好感を得ています。メジャーリーグに詳しいこともあって、データ分析も積極的に取り入れており、先進的な打撃理論にも精通している」（同前）

新庄監督も「横尾コーチが『君たちは素晴らしいんだから、才能ある選手ばかりなんだから。初球の甘いボールはしっかり自分のスイングをして打ちにいきなさい』という指導をずっとしてくれています」と言及し、信頼を寄せる。

昨季横尾コーチの薫陶を受けた二軍も今季ここまでファームトップの本塁打数を記録。変わったのはボールではなく指導法だった。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年4月23日号）