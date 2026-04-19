「3COINS」193万再生超えの“神スプーン”が便利「なにこれ？」「え〜天才」 使い方に絶賛の嵐
雑貨店「3COINS」で販売されている“粉ふるいスプーン”の便利さに驚く動画がインスタグラムに投稿され、再生回数195万件超え、2万8000「いいね！」が付く話題となっている（17日午後5時時点）。
【写真一覧】「ドバっと出ない。飛び散らない」193万再生超え「3COINS」“神スプーン”の使い方
“30秒でわかる！暮らしのアイデア”を紹介している、のり家さん（@norike_kurashi_hack）が「一回使ったら最後、もう戻れない…これ、ただのスプーンじゃないんです『粉すくって、そのままかける』ができる最強アイテム！」と、感激した様子で「粉ふるい／KITINTO」の使い方を紹介した。
のり家さんは、一般的なスプーンで片栗粉を食品にかける際、使いたい分量よりも多く振りかけてしまい「ちょっとだけ、一番むずい（難しい）」と悩んでいたとのこと。
そんなときに“粉ふるいスプーン”に出会い「片側が穴あきのスライド式。すくって、閉じて、くるっとして、振るだけ」と便利さに感激。「ドバっと出ない。飛び散らない。これ考えた人天才」と称賛している。
さらに「これだけで、薄〜く均一に粉が振れちゃう。スライド式で粉が飛び散らないのも優秀すぎる…！さらに！オールステンレスだから、ニオイ移りもしにくいし洗いやすくて最高」と絶賛していた。
この投稿にユーザーからは「便利すぎる」「痒いところに手が届くとはまさにこのこと」「え〜天才 買います」「えっ？明日スリコ行ってくる！」「速攻で買いに行く!!!」などの声が集まっている。
【写真一覧】「ドバっと出ない。飛び散らない」193万再生超え「3COINS」“神スプーン”の使い方
“30秒でわかる！暮らしのアイデア”を紹介している、のり家さん（@norike_kurashi_hack）が「一回使ったら最後、もう戻れない…これ、ただのスプーンじゃないんです『粉すくって、そのままかける』ができる最強アイテム！」と、感激した様子で「粉ふるい／KITINTO」の使い方を紹介した。
そんなときに“粉ふるいスプーン”に出会い「片側が穴あきのスライド式。すくって、閉じて、くるっとして、振るだけ」と便利さに感激。「ドバっと出ない。飛び散らない。これ考えた人天才」と称賛している。
さらに「これだけで、薄〜く均一に粉が振れちゃう。スライド式で粉が飛び散らないのも優秀すぎる…！さらに！オールステンレスだから、ニオイ移りもしにくいし洗いやすくて最高」と絶賛していた。
この投稿にユーザーからは「便利すぎる」「痒いところに手が届くとはまさにこのこと」「え〜天才 買います」「えっ？明日スリコ行ってくる！」「速攻で買いに行く!!!」などの声が集まっている。