中国と北朝鮮の国境で行った取材で北朝鮮当局から二度の指名手配。現在も北朝鮮に関する情報を発信する北朝鮮情報専門サイト「デイリーNK」の編集長・高英起氏が、リアルな世界を語る。

【写真を見る】金正恩総書記の後継候補とされる娘のジュエ氏、父娘のペアルックで登場することも

＊ ＊ ＊

北朝鮮で新学年・新学期が始まった──はずだった。しかし現実はどうか。校内に響くはずの学びの声は消え、代わりに聞こえてくるのは土を掘る音だ。えんぴつと筆箱ではなく、子どもたちの手に握らされているのは鍬（くわ）。教育の現場が、いつの間にか「労働の現場」へとすり替わっている。

北朝鮮の慢性的な食糧難は、いまのところ大規模な飢饉に直結するほどではないが、改善しているわけでもない。問題は、本来、金正恩政権が担うべき解決責任を国民へ、そして最も弱い立場にある子どもたちへ押し付けていることである。

「デイリーNK」の現地情報によれば、平安南道价川（ケチョン）市の学校では、生徒たちが放課後に副業地の面積を拡大する作業へ動員されている。副業地とは、食糧を自主的に確保するための田畑のことで、小中学生は整地、高学年や高校生は耕作へと振り分けられている。

雑木の伐採や石の撤去、土地の整地といった重労働が日常化した子どもたちの保護者からは、「勉強しに行っているのか、働きに行っているのかわからない」という声が上がる。もはや皮肉ではなく悲鳴だ。それでも一部では、「教師も食べなければならない」と諦めの空気が広がる。

背景にあるのは、「自力更生」という名の放置政策である。国家配給制度が事実上崩壊する中、各機関は自ら生き延びることを強いられている。学校も例外ではない。教職員の食料を確保するため、副業地を拡大し、そこに子どもたちを投入する。教育機関が生徒を"資源"として使い始めた時点で、教育の理念は崩壊している。

新学期、学生が農村へ送り込まれる「田植え戦闘」

そして、この動員は序章に過ぎない。北朝鮮では毎年5月中旬から、「田植え戦闘」と呼ばれる大規模な農村動員が始まる。約1カ月間、高校や大学は事実上休校となり、学生たちは農村へ送り込まれる。新学期の教室は、そのまま"戦場"へと置き換えられるのだ。

北朝鮮の農業は機械化が遅れ、人海戦術に依存している。その穴埋めとして学生が利用されている。学生たちは「本当の戦場よりしんどい」と不満を漏らす。田植え戦闘の期間中は、午後2時以前に誰も通りに出てはならないという厳しい取り締まりが実施され、摘発されると、衛生状態も劣悪な環境下で過酷な肉体労働が強いられる「労働鍛錬隊」送りにされる。

「戦闘」という言葉で覆い隠し、「国家のため」という名目で正当化しているが、その実態は国家による強制動員だ。教育ではなく、慢性的な労働力不足を補うための動員に過ぎない。

さらに、この制度は露骨な不平等を生んでいる。「ドンジュ」と呼ばれる富裕層は、賄賂によって田植え戦闘への参加を回避できる一方、一般家庭の学生は逃げ場がない。同じ学生でありながら、一方は教室に残り、もう一方は農地で酷使される。この現実に「平等」という言葉は存在しない。

国民は単なる"動員可能な労働力"に過ぎない

学生の強制動員は一年中続く。春の「田植え戦闘」に加え、夏と秋の「農村支援」、さらに冬には「毛虫取り」と称して、毛虫による森林被害を防ぐべく、極寒の山中へと駆り出される。弁当を持っていけない貧しい学生が倒れても、制度が見直されることはなく、ノルマ未達の場合は"自己批判（生徒の前で過ちを具体的に告白すること）"を強要されるなど、精神的な圧力も強い。

こうして見えてくるのは、国家の本質だ。国民は単なる"動員可能な労働力"に過ぎず、子どもでさえ例外ではない。むしろ「田植え戦闘」の名のもとで最前線に立たされる存在となっている。

当局はこれを「忠誠心の育成」と説明する。しかし実際に広がっているのは忠誠ではなく、疲弊と疑念だ。「また田植え戦闘か」「勉強はいつするのか」という声は、体制への静かな拒絶を示している。子どもたちに必要なのは鍬ではない。未来を切り開くための学びの機会だ。その当たり前が奪われている限り、この国の歪みが正されることはない。

【プロフィール】高英起（コウ・ヨンギ）／1966年大阪生まれの在日コリアン二世。北朝鮮情報専門サイト「デイリーNK」編集長。YouTube「高英起チャンネル」を運営し、北朝鮮情勢を毎日発信。テレビ・ラジオでも解説者として活動。中朝国境での取材が当局の反発を招き、これまでに二度の指名手配を受けている。