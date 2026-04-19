年金は早くもらったほうが得――そんな「年金繰上げ」に対する注目が、現役世代の会社員の間で高まっています。数字を見て、情報を集めて、納得して決めたはず……。それでも、制度上のルールを知らなかったことで、思いもよらなかった事態に直面することがあります。本記事では、ある60代男性の事例をもとに、繰上げ受給に潜む「見落とされやすい落とし穴」について、FPの三原由紀氏が詳しく解説します。

会社員を辞めてアルバイトになったが、ふつふつ湧き上がる「老後の不安」

高橋正夫さん（63歳・仮名）は、中堅商社で長年勤め上げ、60歳で定年を迎えました。現役時代の年収は約700万円。退職後は同じ会社に再雇用されましたが、年収は320万円ほどまで下がりました。

「仕事のノルマはそのままなのに、収入は半分以下。だったら、もっと楽に働きたい」。そんな思いもあり、契約を更新することなく、61歳で再雇用を終えることになりました。

その後は、週2日のアルバイトで月5〜6万円ほどの収入を得る生活に。同い年の妻は、パートで月8万円ほど稼いでおり、65歳からは年額約90万円の年金を受け取る見込みです。子どもはすでに独立しており、住宅ローンも完済済み。貯蓄は約900万円ありました。

貯蓄を切り崩せば当面は生活できるという感覚はあったものの、「このままで本当に大丈夫なのか」という不安は、日に日に大きくなっていきました。

高橋さんの年金見込額は、65歳から受け取れば月約18万円。しかし、再雇用が終わり、収入がアルバイトの賃金だけになった現実を前に、「65歳まで待っていたら老後資金の準備が間に合わない」という焦りがふつふつと募ります。

「増えない預金に900万円を置いていても、インフレで実質目減りするだけだ」――そんなとき、SNSや動画サイトで目にしたのが「年金は繰上げても損ではない」「早くもらって運用すればいい」という情報でした。

「貯蓄を眠らせておくより、動かしたほうがいい」合理的に見えた判断

繰上げで早めに年金をもらいながら、貯蓄の一部をNISAで長期運用に回せばいい。10年以上使わないお金なら、増える可能性もある。銀行に置いておくだけでは増えないという思いも、背中を押しました。

こうして高橋さんは、61歳半ばで年金の繰上げ受給を選択します。本来月約18万円の年金は、繰上げによる減額率（1ヵ月あたり0.4%）が適用され、約17%減の月約15万円に。さらに高橋さんは、貯蓄900万円のうち約300万円をNISAの積立に回すことにしました。手元には流動資金として約600万円が残ります。

「置いておくだけだったお金が、ようやく働き始めた気がする。繰上げを決断してよかった」

しかしその安堵感は長続きせず、思わぬ事態へとつながっていきました。

年金繰上げの「まさかの落とし穴」に絶句

1年ほど経った頃、自宅で転倒し、腰を強く打った高橋さん。手術は成功したものの後遺症が残り、長時間の外出が難しくなりました。週2日のアルバイトも続けられなくなり、収入は繰上げ年金だけになります。

入院中、病院のソーシャルワーカーから「障害が残る場合、障害年金という制度が使えることがあります」と声をかけられました。もし障害年金を受給できれば、家計の大きな支えになるはずでした。しかし、障害年金について調べていく中で、高橋さんは思いもよらない事実を知ることになります。

繰上げ受給を選択すると、その後にケガや病気が発生した場合、障害基礎年金を請求することが原則としてできなくなるのです。

繰上げ受給によって老齢基礎年金の受給権が発生した時点で、新たに障害基礎年金を請求する道が原則として閉じられるためです。一度請求すると取り消しもできません。

将来に備えていたはずの選択が、別の局面では自分を守る手段を閉じていた――その現実に、高橋さんは小さく叫びました。

「嘘だろ、こんなことまで考えてなかった……」

繰上げ受給が選ばれる背景と、計算に入りにくいリスク

厚生労働省「厚生年金保険・国民年金事業年報（令和5年度）」によると、国民年金の受給権者（基礎年金のみ）で繰上げを選択した人は146.5万人で24.5％、繰下げを選択した人は12.9万人で2.2％となっています。ただし、厚生年金の受給権者においては、繰上げは26.0万人で0.9％、繰下げは44.5万人で1.6％です。

つまり、繰下げよりも繰上げを選択する人は多いものの、厚生年金を受け取る会社員においては、まだそれほど多くないというのが実情です。

一方で、現役世代の会社員の間で、繰上げ受給の注目が高まっているのも事実です。その背景にあるのは、「いつまで生きるかわからないなら、早くもらったほうがいい」という感覚のようです。さらに近年では、SNSや動画サイトなどで「繰上げ＋投資」という考え方が広まったことで、繰上げ受給が合理的な選択に見えやすくなっています。

確かに、数字だけを見れば納得感はあります。たとえ減額されても、早く受け取った分を運用に回せばいい――一見、理にかなっているように見えます。

しかし、その計算に入りにくいのが、まさに高橋さんが直面した「健康リスク」です。

老後の生活設計は、つい「何歳まで生きるか」という視点で考えがちですが、実際には「どのような状態で生きるか」も同じくらい重要な要素です。思いもよらなかった変化が、ある日突然訪れることも少なくありません。

たとえば、障害等級2級に該当した場合の障害基礎年金額は、2026年度で年額84万7,000円（月額約7万600円）と、老齢基礎年金の満額と同水準です。障害の状態が続く限り、長期的に支給されます。しかし、繰上げ受給を選択すれば、このお金を受け取れなくなる可能性があります。

繰上げ受給には、こうした障害年金との関係以外にも、知っておくべき制約があります。たとえば、老齢基礎年金と老齢厚生年金は必ずセットで請求する必要があり、どちらか一方だけを選ぶことはできません。このように、損得の計算だけでは見えてこない「制度上の制約」が、繰上げ受給にはいくつも伴っているのです。

「早くもらうか」だけで決めない…今できる現実的な備え

では、年金受給を開始する時期について、私たちはどう考えればよいのでしょうか。

まず大切なのは、繰上げ受給を「損か得か」だけで判断しないということです。減額率や受取総額の比較も必要ですが、それ以上に「どんなリスクに備えられなくなるか」を確認することが重要です。特に障害年金は、現役世代だけの話ではありません。60代でも、病気やケガによって生活が一変するケースは多くあります。

具体的な選択肢としては、例えば、繰上げを急がず、まずはアルバイトや再雇用収入で数年様子を見ること、支出を見直して「もらう時期」に余裕を持たせること、そして障害年金や遺族年金といった制度の仕組みをあらかじめ整理して理解しておくことです。どれも劇的な解決策ではありませんが、「取り返しがつかない選択」を避けるという意味では、大きな助けになるでしょう。

高橋さんは「ちゃんと考えて決めたつもりだった」と振り返ります。数字も見た、情報も集めた。それでも、想定していなかった事態が起きたとき、初めて自身の選択の重みを実感したといいます。

年金は「いつもらうか」だけでなく、「その選択によって何が変わるか」も含めて考えるものです。

その選択、本当に今持っている情報だけで決めてしまってよいものか――いま一度立ち止まって考える価値は、あるのではないでしょうか。

三原 由紀

プレ定年専門FP®