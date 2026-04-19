「阪神４−３中日」（１８日、甲子園球場）

阪神は１点を追った七回に、同点としてなおも続いた好機で木浪聖也内野手（３１）が右前適時打を放ち、勝利を呼び込んだ。木浪がもたらす好影響を坂本誠志郎捕手らが明かしている。

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２月の沖縄、坂本がボソッと本音をこぼした。「聖也が具志川にいることは絶対、若手のためになると思うよ」。木浪のとてつもない練習量を知っているからこその言葉だった。実際に与えた影響力は大きかったと、多くの選手が証言する。

ドラフト３位の岡城（筑波大）はシートノックを例に、プレーの精度だけでなく声かけに驚かされた。「風がこうだから、こういう球を投げろ。下の送球はカバーするから、思い切って投げてこい」。右も左もわからない中で「安心させながら、考えさせてくれる」とプロのレベルを教えてくれた。

同じ内野手の山田は「考えすぎず、本能でやるように」という助言が今でも心に残っている。努力で支配下をつかんだ福島も１年目から気づかされていた。「１軍の選手が僕より練習している。僕らがしないわけにはいかないですよね」。木浪の背中を見て、次々と虎に努力家が生まれている。（デイリースポーツ・今西大翔）