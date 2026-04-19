【10回切って倒れない木はない 第2話】ミンソク、桃子の思いがけない言葉に驚き 過去が気になり始める
【モデルプレス＝2026/04/19】俳優の志尊淳が主演を務める日本テレビ系日曜ドラマ「10回切って倒れない木はない」（毎週日曜よる10時30分〜）の第2話が、19日に放送される。
【写真】志尊淳、肉体美のぞく上裸ショット
本作は、幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となった青年キム・ミンソク／青木照（志尊）と、幼い頃に父親を事故で亡くし、貧しさを乗り越えて医師となった河瀬桃子（仁村紗和）の波瀾万丈な純愛ラブストーリー。秋元康氏が企画を手がけ、日本と韓国を舞台に、困難に立ち向かう男女の姿を描く。
韓国有数の財閥の養子にして後継者だったキム・ミンソク／青木照（志尊淳）は、養父キム・ジョンフン（オ・マンソク）の死後、信じていた養兄・ヒスン（キム・ドワン）と養母・キョンファ（キム・ジュリョン）に裏切られ、『ファングムホテルグループ』の社長の座を失墜。すべてを失い、韓国から追い出されるようにして東京にやって来たミンソクは、孤独の中、小さな診療所の医師・河瀬桃子（仁村紗和）と『こども食堂』の児童たちの優しさに触れ、我慢していた涙がついにあふれてしまう。
「何か、あったんですか？」とミンソクを心配する桃子。「いえ、何も」と無理に笑顔を作るミンソクに、桃子が思いがけない言葉を口にする――「私、ずっと大切にしてる言葉があって。『10回切って、倒れない木はない』。諦めそうになった時、いつもこの言葉を思い出すんです」。桃子の言葉に、驚くミンソク。それは、ミンソクが幼い頃に日本人の実父・優（田辺誠一）から教わった言葉だったからだ。
「何度でも何度でも、諦めないで向かっていけば、いつか木は倒れる」――。23年前、ミンソクはその言葉を、父親を亡くして泣いている見知らぬ少女に教えたことがあった。もしかして、あの時の少女は桃子…？ミンソクは桃子の過去が気になり始めるが…。
桃子に勇気と居場所をもらったミンソクは、左遷先のホテルで自らベルマンの仕事を志願。「僕はまだ、10回切っていない。もう一度、ここから始める」――。希望を胸に、イチからやり直す決意を固めるミンソクだが…。
（modelpress編集部）
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◆志尊淳主演「10回切って倒れない木はない」
本作は、幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となった青年キム・ミンソク／青木照（志尊）と、幼い頃に父親を事故で亡くし、貧しさを乗り越えて医師となった河瀬桃子（仁村紗和）の波瀾万丈な純愛ラブストーリー。秋元康氏が企画を手がけ、日本と韓国を舞台に、困難に立ち向かう男女の姿を描く。
◆「10回切って倒れない木はない」第2話あらすじ
韓国有数の財閥の養子にして後継者だったキム・ミンソク／青木照（志尊淳）は、養父キム・ジョンフン（オ・マンソク）の死後、信じていた養兄・ヒスン（キム・ドワン）と養母・キョンファ（キム・ジュリョン）に裏切られ、『ファングムホテルグループ』の社長の座を失墜。すべてを失い、韓国から追い出されるようにして東京にやって来たミンソクは、孤独の中、小さな診療所の医師・河瀬桃子（仁村紗和）と『こども食堂』の児童たちの優しさに触れ、我慢していた涙がついにあふれてしまう。
「何か、あったんですか？」とミンソクを心配する桃子。「いえ、何も」と無理に笑顔を作るミンソクに、桃子が思いがけない言葉を口にする――「私、ずっと大切にしてる言葉があって。『10回切って、倒れない木はない』。諦めそうになった時、いつもこの言葉を思い出すんです」。桃子の言葉に、驚くミンソク。それは、ミンソクが幼い頃に日本人の実父・優（田辺誠一）から教わった言葉だったからだ。
「何度でも何度でも、諦めないで向かっていけば、いつか木は倒れる」――。23年前、ミンソクはその言葉を、父親を亡くして泣いている見知らぬ少女に教えたことがあった。もしかして、あの時の少女は桃子…？ミンソクは桃子の過去が気になり始めるが…。
桃子に勇気と居場所をもらったミンソクは、左遷先のホテルで自らベルマンの仕事を志願。「僕はまだ、10回切っていない。もう一度、ここから始める」――。希望を胸に、イチからやり直す決意を固めるミンソクだが…。
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