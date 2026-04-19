◆スペイン国王杯決勝 Ｒソシエダード２―２Ａマドリード（ＰＫ戦４−３）（１８日）

日本代表ＭＦ久保建英が所属するＲソシエダードが決勝戦でＡマドリードと対戦し、２―２から突入したＰＫ戦で４―３で制し、６シーズンぶりの優勝を飾った。久保は自身初、日本人初のスペインの公式タイトル獲得となった。

試合は最初のワンプレーでスコアが動いた。前半開始１４秒。左からのクロスをＦＷバレネチェアが頭で合わせて最初のプレーで先制点を奪った。

その後、Ａマドリードが攻勢を強め、前半１９分にＡマドリードのルックマンに中央から左足シュートをゴール右へ決められて１―１に追いつかれる。

前半の中盤以降は一進一退の攻防が続いたが、前半終了間際にＲソシエダードはＰＫを獲得し、これをＦＷオヤルサバルが左足でゴール左へ冷静に決めて再びリードを奪い、前半は２―１で折り返した。

後半もＡマドリードが攻勢を続ける展開が続き、Ｒソシエダードは何とか耐えていたが、後半３８分に連続攻撃を浴びると、最後はアルバレスにゴール中央で鮮やかなボールタッチから豪快な左足シュートを決められて２―２に追いつかれる。

プロ初タイトルを目指す日本代表ＭＦ久保建英はベンチから出番を待ち、２―２の後半４３分からピッチに立ったが、守勢に回る状況でなかなかボールに触ることが出来ず。それでも勝ち越しは許さず、２―２で延長に突入した。

久保は延長前半２分に中盤の位置でボールを受けるとドリブルで仕掛け、スルーパスを送るなど、チームに流れを生み出す。ここから流れを引き戻して攻勢を強めると、延長前半８分には久保のボールタッチから決定機を迎えるも、オスカールソンがエリア内でフリーでシュートを放つも、相手ＧＫの好セーブに阻まれる。

直後にはＡマドリードのアルバレスが豪快なミドルシュートを放つも、クロスバーに当たってＲソシエダードは救われる。

延長前半はスコアは動かず、同後半も互いに決定機を作ることが出来ず、ＰＫ戦に突入した。

先行のＡマドリードの１人目、２人目のキックをＲソシエダードのＧＫマレロが連続セーブ。Ｒソシエダードは２人目が外したが、４人目を終えて３―２でリードし、Ｒソシエダード５人目のマリンが冷静に決めて激闘を制した。