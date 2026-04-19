北斗晶、夫・佐々木健介＆息子・健之介＆2歳初孫と「三世代でネギ掘り」 写真披露に「素敵な光景」「パパと長男、ほんとにそっくり」
元プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が16日、自身のインスタグラムを更新。夫で元プロレスラーの佐々木健介（59）、長男の健之介さん、健之介さんの長女で健介＆北斗夫妻の初孫にあたる“すーちゃん”こと寿々ちゃん（すず／2）と親子3世代で“ネギ掘り”に励む様子を公開した。
【写真】「ほんとにそっくり」“ネギ掘り”に励む佐々木健介＆息子・健之介さん
北斗は「先日ですが三世代でネギ掘り!!お父ちゃんがいたら四世代でネギ掘りになったんだけどね〜 桜も完全に終わりになりましたね 満開を今年も見逃してしまった」とつづり、畑で収穫したネギを手にする健介と健之介さんの親子2ショットや、大きなネギを手にする寿々ちゃんのほほ笑ましい近影などをアップした。
この投稿にファンからは「素敵な光景 この後おいしいご飯だったんだろうなあ すずちゃんいつもお手伝いしてるから 慣れっ子でえらいね」「すーちゃんもお手伝いしたのですね。立派なネギ。美味しそう」「すーちゃん、すっかりお姉さんになって可愛い」「ほのぼのしてて素敵ですね」「一瞬どちらが健介さんか分からなかったわ」「パパと長男、ほんとにそっくり」などのコメントが寄せられている。
【写真】「ほんとにそっくり」“ネギ掘り”に励む佐々木健介＆息子・健之介さん
北斗は「先日ですが三世代でネギ掘り!!お父ちゃんがいたら四世代でネギ掘りになったんだけどね〜 桜も完全に終わりになりましたね 満開を今年も見逃してしまった」とつづり、畑で収穫したネギを手にする健介と健之介さんの親子2ショットや、大きなネギを手にする寿々ちゃんのほほ笑ましい近影などをアップした。