【保育園】母親の態度に子どもへの虐待を疑う先生!?「情緒的ネグレクト」の可能性も強く主張【作者に聞く】
【漫画を読む】虐待を疑う保育園の先生だが…!?
まえだ永吉(@eikiccy)さんはブログで『保護者支援もアンタ達の仕事でしょ？』という作品を投稿し、ネットを中心に注目を集めている。保育園で勤務経験のある作者の体験談をもとにフィクションを交えた作品だ。今回は本作の16〜20話までをお届けするとともに、作者に情緒的ネグレクトの可能性がある家庭などについてもインタビューした。
園児たちがお昼寝したころ、会議で青井先生がはると君のことについて共有をする。昨日の16時頃にはると君が熱を出したので、お迎えの要請の電話をしたが、母親とは連絡が取れなかった。その後普段通り19時20分頃にお迎えにやって来たという。母親の職場にも電話をしたところ、仕事はお休みだったとのことだ。
青井先生からの共有内容を聞いて、他の先生たちはざわめき出す。佐田先生は虐待を疑うが、はると君の身体に痣などは見当たらないと青井先生は説明をする。
そして、青井先生は子どもに関心がなかったり愛情が不足する「情緒的ネグレクト」を主張。すると、園長先生は「大丈夫よ！はると君の様子は問題ないんでしょう？」と前向きな発言をする。
園長先生は前の園で保護者と揉めたようで、少しトラウマになっているようだ。そのため、この園長が来てから園の方針は大きく変わり、延長保育などの受け入れルールが甘くなったのだ。
園長先生が深刻に捉えないため、先生たち同士ではると君の件について念入りに共有するのであった。
――情緒的ネグレクトの可能性があるご家庭は、本作のように先生同士で情報交換をすることが多いのでしょうか？
そうですね。職員会議で共有されて、その後会議に参加していない職員全員にも共有されます。園全体で見守る形です。
――まえだ永吉さん自身、情緒的ネグレクトを受けている園児を受け持った経験はありますか？
私はありませんが、『他のクラスでこのご家庭ちょっと注意して見てください』という共有はありました。
はると君が実際に、情緒的ネグレクトを受けているのか気になるところだ。まえだ永吉さんはほかにも数多くの作品を描いているので、興味があればこの機会にぜひ一度読んでほしい！
取材協力：まえだ永吉(@eikiccy)
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