タレントの上杉真央（２１）が、１８日深夜に放送されたテレビ東京系バラエティー「ゴッドタン」（土曜・深夜１時５０分）の人気企画「マジギライ１／５ オズワルド伊藤編」に出演し、再スタートを切った。昨年４月、週刊誌報道で１０代の時の飲酒が判明。６か月の謹慎処分を受けた。その後フリーとなり、現在の所属事務所と出会い、新たな一歩を踏み出した。

オーディションに合格し、つかんだチャンスだった。約１年ぶりのテレビ出演に、上杉は「めちゃくちゃ緊張しましたけど、もう（これ以上）失うものはないですから」と笑った。

番組演出の佐久間宣行氏、オズワルドの伊藤俊介とはフジテレビのバラエティー「オールナイトフジコ」（２０２３年４月〜２５年３月）に、現役女子大生ユニット「フジコーズ」のメンバーとして参加して以来の再会だった。「普段テレビで見ていた世界に入れて幸せでした。（収録が）終わった後、佐久間さんから『面白かったよ』と声をかけて頂けたのはうれしかったです」

上杉は「オールナイトフジコ」終了後の２５年４月、男性ディレクターが当時１０代だったメンバーに飲酒をさせていたと一部週刊誌に報じられた際、当該人物だったとして謝罪。番組から厳重注意と６か月の謹慎処分を受け、その後、２５年１０月に活動再開を発表していた。

週刊誌報道に関して「自分が１００％悪いので…。その時間はやり直せないから、ただただ後悔。絶望しましたね。一緒にやっていた方にもファンの方にも、申し訳ない気持ちでいっぱいでした」と振り返る。自身のＳＮＳには過度な誹謗（ひぼう）中傷が寄せられた。「めちゃくちゃ病みました。人生で一番かな。人とも話したくないし、ベッドの上で天井を見つめたまま、何もできずに一日が終わるみたいな。しばらくは何もできませんでした」

救われたのもまた、ＳＮＳのＤＭ（ダイレクトメッセージ）だった。「ファンの方の『大丈夫です』『待っています』という言葉は、ありがたかったです。周りに『つらかったらやめてもいいんじゃない？』と言われたけど、待ってくれている人がいるのに、このまま辞めてしまうのは決心が付かなかったというか。納得して辞めたかったので」

寄り添ってくれた人、手を差し伸べてくれた人、離れていった人…。謹慎期間を経て多くの学びがあった。

「味方だと思っていた人に裏切られたり、手のひらを返してひどい言葉を掛けられたり。人ってそんな感じかと思いました。今こうして活動再開をして、つらかった時期に助けてくださった方もいた。その方たちには、絶対に恩返ししたいです」

今後に向けて「マルチに活躍できたら。佐久間さんには『こいつ、使えるようになったな』と思ってもらえるよう、成長した姿を見せたいです。まずはＮＧなしでどの仕事も頑張ります！」と晴れやかな表情で言った。幸ある未来を願いたい。（加茂 伸太郎）

◆上杉 真央（うえすぎ・まお）２００４年９月５日、東京都出身。２１歳。明治学院大３年。趣味は映像製作、写真を撮ること、映画観賞。特技はギター、タロット占い。血液型Ｂ。