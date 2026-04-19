シンプルを極めた五角形のスゴイ家 建築費に山根驚き「えー！」 19日放送『となりのスゴイ家』
お笑いコンビ・アンガールズ（田中卓志、山根良顕）、タレントの遼河はるひが出演するBSテレ東『となりのスゴイ家』（毎週日曜 後9：00〜）が19日放送される。今回は「シンプルを極めた五角形の家」が登場する。
【スゴイ家】これは広くて良き！家主が失敗点に挙げた仕切りのない子ども部屋
山根と遼河が訪れたのは東京都多摩市。2019年築の木造2階建て、敷地面積は97.4平方メートル、建坪は14.6坪。グレーの外観が特徴的だ。
土地の形が正方形ではなくとがった形だったため、土地に合わせて建物を広くしたところ五角形になったという。上から見ると、ホームベースのような形だ。
玄関は教会や美術館をイメージ。靴箱やクロークも配置している。
LDKは木の温もりを感じる空間。20帖で、木枠のある窓が雰囲気を出す。床はカラマツ。程よい硬さだ。
キッチンには作業台が。引き出しは奥まで開き、収納も大容量だ。
LDKの隣には2人の子ども部屋が。仕切りはないが、子どもが希望すれば仕切ることもできるという。屋根裏収納もあり、子ども部屋全体が収納だ。
6帖の寝室には大きな扉がある。床は蓄熱性の高いモルタルで、床暖房が長持ちするという。
洗面室には、ゆったり使える洗面台がある。
事前に子ども部屋に扉を作っておけばよかったというのが家主の失敗点だという。
建築費は3500万円。山根をぴったり当てて「えー！」と驚いた様子を見せた。ウッドショック前だったことと、仕切りが少ないシンプルな空間にしたことで、建築費を抑えられたという。
番組では「合理性を追求した二世帯住宅」も放送される。
【スゴイ家】これは広くて良き！家主が失敗点に挙げた仕切りのない子ども部屋
山根と遼河が訪れたのは東京都多摩市。2019年築の木造2階建て、敷地面積は97.4平方メートル、建坪は14.6坪。グレーの外観が特徴的だ。
土地の形が正方形ではなくとがった形だったため、土地に合わせて建物を広くしたところ五角形になったという。上から見ると、ホームベースのような形だ。
LDKは木の温もりを感じる空間。20帖で、木枠のある窓が雰囲気を出す。床はカラマツ。程よい硬さだ。
キッチンには作業台が。引き出しは奥まで開き、収納も大容量だ。
LDKの隣には2人の子ども部屋が。仕切りはないが、子どもが希望すれば仕切ることもできるという。屋根裏収納もあり、子ども部屋全体が収納だ。
6帖の寝室には大きな扉がある。床は蓄熱性の高いモルタルで、床暖房が長持ちするという。
洗面室には、ゆったり使える洗面台がある。
事前に子ども部屋に扉を作っておけばよかったというのが家主の失敗点だという。
建築費は3500万円。山根をぴったり当てて「えー！」と驚いた様子を見せた。ウッドショック前だったことと、仕切りが少ないシンプルな空間にしたことで、建築費を抑えられたという。
番組では「合理性を追求した二世帯住宅」も放送される。