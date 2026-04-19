県内の高校では、唯一という部活動があります。

その取り組みにスポットをあてました。

そり立つ高い壁。

ホールドをつかみながら頂上を目指し、登っていきます。

『県立大村高校山岳部クライミング班』は、2009年に活動をスタートさせました。

新2、3年生の計19人が週5日、練習に励んでいます。

（髙山 諒雅 選手）

「クライミングの1番達成感を得るのは、1番上まで登りきった時。

(部員は)みんな明るく、いろんな性格の人もいて、全員仲良く楽しくやってる」

高校の様々な部活動の中でクライミングに取り組むのは県内では、大村高校だけです。

現在の部員は、全員が高校から競技を始めたそうです。

去年12月に行われた全国大会には、2人が出場。

その1人が新2年生の南 夏央子選手です。

競技を始めて、わずか9か月で全国出場を果たした成長株です。

（南 夏央子 選手）

「部活の見学の時に、先輩たちが楽しそうに部活をやっている姿に惹かれて入りました。

登るのはめちゃくちゃきついが、自分が何回も挑戦しても落ちる課題を、登りきれた時が1番うれしい」

校内のグラウンドにある、高さ15メートルの2つ壁。

このクライミングウォールは、2014年の長崎国体で大村市がリード競技の会場となったことを機に、2010年に整備されました。

部を指導する外部コーチの松粼 文彦さんは、競技用のクライミングウォールが校内にあるのは、全国的にも珍しく恵まれた環境だと話します。

（松粼 文彦 コーチ）

「九州の中でも私が知ってる限り、学校の中に壁があるのは3つしかない。非常に稀な環境。

いろんなグレーディングの課題が設定していて、その人にあった課題に取り組んでいる」

この日、取り組んでいたのはリード競技の練習。

高さ15m程の壁で、大会ごとに設定されたルートをどれだけ高く登れるか、競います。

（髙山 諒雅 選手）

「壁の赤いホールドを登っていきます」

リードは体力、技術だけではなく、ルートを読む力も求められます。

選手それぞれの強みを生かし、頂きを目指します。

（髙山 諒雅 選手）

「人によって身長とか体重とかに結構差があるが、自分のスタイルを作って、生かして登るのがクライミングの魅力」

（南 夏央子 選手）

「遠くにあるホールドを、自分は怖がらず行けるからそこは強み」

校内に “クライミングウォール” があるという、恵まれた環境で練習に励む選手たち。

全国レベルの実力を身につけようと日々、それぞれの壁に挑み続けます。

（クライミング班）

「クライミング部は、大村高校が県内唯一です。

それぞれの目標達成に向かって登り切ります。ガンバ！」