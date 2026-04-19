開催：2026.4.19

会場：ターゲット・フィールド

結果：[ツインズ] 4 - 5 [レッズ]

MLBの試合が19日に行われ、ターゲット・フィールドでツインズとレッズが対戦した。

ツインズの先発投手はタジ・ブラッドリー、対するレッズの先発投手はアンドルー・アボットで試合は開始した。

1回裏、4番 ライアン・ジェファーズ 6球目を打ってセンターへのタイムリースリーベースヒットでツインズ得点 MIN 2-0 CIN

2回表、7番 タイラー・スティーブンソン 初球を打ってセンターへの犠牲フライでレッズ得点 MIN 2-1 CIN

3回裏、5番 ルーク・キーシャル 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでツインズ得点 MIN 3-1 CIN

4回表、7番 タイラー・スティーブンソン 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでレッズ得点 MIN 3-2 CIN

5回裏、7番 ブルックス・リー 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでツインズ得点 MIN 4-2 CIN

7回表、3番 エリー・デラクルス 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでレッズ得点 MIN 4-3 CIN

8回表、8番 レセ・ハインズ 2球目を打ってセンターへの犠牲フライ 1塁ランナーはアウト ダブルプレイでレッズ得点 MIN 4-4 CIN

9回表、2番 ダン・マイヤーズ 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでレッズ得点 MIN 4-5 CIN

試合は4対5でレッズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレッズのカイル・ニコラスで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はツインズのブライソン・サンズで、ここまで0勝1敗1S。レッズのサンティランにセーブがつき、1勝0敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-19 06:14:09 更新