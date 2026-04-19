本日4月19日（日）に初回を迎える、日曜のひる2時〜3時にお引っ越し＆1時間に拡大した日本テレビ（関東ローカル）「timeleszファミリア」。お引越し後の記念すべき初回は、日本を代表するレジェンドMC・所ジョージを迎え、予測不能の“所ワールド”全開のロケに！

今回、timeleszの8人が訪れたのは東京・世田谷の某所。しかし、メンバーはおろかスタッフも今回のロケの流れを知らないという。初回からいきなりゲストに番組の流れすべてを“丸投げ”する形になった異例の展開。8人を待っていたのは、現在も長寿番組のMCを何本も務める所。いきなり始まったのは、なんと所本人が書き下ろした「お引越しソング」の即興レコーディング。嬉しいサプライズにメンバーも感動…とはいえ突然の展開に戸惑いながらも、メンバーは1人ずつ歌唱収録に挑み、「放送時間お引越しソング」を完成させていく！

曲が完成するまでの間に行われた所の長寿番組の秘密に迫る「所さんクイズ」では、「1億人の大質問!?笑ってコラえて！」や「所さんの目がテン！」の初回放送からクイズを出題。貴重映像の数々から、番組が長く愛される秘密を学ぶ。

後半では、所の“遊び心の聖地”世田谷ベースへ。車・バイク・フィギュア・インテリアなど楽しいものが詰まった秘密基地の中身にメンバーも大興奮！ここで行われるのは、メンバーそれぞれが3000円以内で選んだ手土産を競う「手土産1グランプリ」。センスが試されるガチ企画に、「俺、ダメなものはダメって言うから」と所の本音評価が炸裂。あのメンバーのセンスが光る…！果たして、所が選ぶ一番は誰の手土産なのか!?

次に始まったのは、所がtimeleszメンバーとやりたかったという「紙粘土選手権」。紙粘土の作品作りと番組作りは似ているところがあるという。そしてそこには芸能のセンスも見えてしまうとのこと。そんなプレッシャーの中でtimeleszが挑む今回のテーマは“パンダ”。わずか20分という制限時間の中で、“自分のセンスで表現するパンダ”を制作するという難題に挑戦する。

作品に込めた個性やネーミングセンスから、メンバーの新たな一面が次々と明らかに。所に刺さるパンダを作ることはできたのか？所も驚くセンスを見せるtimeleszの面々…意外な人が光る才能を見せる！所ならではの“遊び心”と“自分で作りだす力”を世田谷ベースで学んでいく。そして、即興で生まれた“お引越しソング”の完成形も――。

レジェンドと若き8人が織りなす、笑いと学びと予測不能が詰まった60分。どうぞお楽しみに！

■制作

チーフプロデューサー：鈴木淳一

統括プロデューサー：國谷茉莉

プロデューサー：柏原萌人

演出：須原翔

■番組公式X https://x.com/timeleszfamilia/

■番組公式Instagram https://www.instagram.com/timeleszfamilia/

■番組公式TikTok https://www.tiktok.com/@timelesz.familia