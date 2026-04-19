「広島２−７ＤｅＮＡ」（１８日、マツダスタジアム）

広島が２連敗でＤｅＮＡ戦は昨季から７連敗。先発のフレディ・ターノック投手は粘りの投球を続けていたが、七回に中前適時打を許して継投。ドラフト２位・斉藤汰直投手が４安打を浴びてこの回一挙６失点となった。得点は７点を追う七回、今季初スタメンの二俣翔一外野手が２点適時三塁打。借金は今季ワーストの「４」となった。以下、新井貴浩監督の主な一問一答。

◇ ◇

−ターノックは立ち上がりに制球を乱すも粘投した。

「粘り強く投げていたと思います」

−七回も続投。代えどころは難しかったか。

「難しくはなかった。１００球を超えたのは初めてかな。徐々に球数を伸ばしていこうということだったし、あとはブルペンのことを考えた時に迷いなく。結果、点を取られたけどね」

−打線全体の状態が上がらない。中軸の小園、ファビアンの状態が上がるのを待つしかないか？

「辛抱しないといけないですよね。まだ１００打席にもいっていないし、小園は最後のヒットを明日につなげてもらいたい」

−小園は二回の守備で、守備範囲に飛んだ打球を安打にした場面があった。

「あれは後ろ（の景色）と重なったということだったけどね」

−しょうがないか。

「しょうがなくはないでしょう。ホーム球場だから。１回目でもないので、そこは集中してやってもらいたい」