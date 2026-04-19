広島・新井監督 打線も振るわず２連敗「辛抱しないといけない」 小園の守備「あれは後ろ（の景色）と重なったと」
「広島２−７ＤｅＮＡ」（１８日、マツダスタジアム）
広島が２連敗でＤｅＮＡ戦は昨季から７連敗。先発のフレディ・ターノック投手は粘りの投球を続けていたが、七回に中前適時打を許して継投。ドラフト２位・斉藤汰直投手が４安打を浴びてこの回一挙６失点となった。得点は７点を追う七回、今季初スタメンの二俣翔一外野手が２点適時三塁打。借金は今季ワーストの「４」となった。以下、新井貴浩監督の主な一問一答。
◇ ◇
−ターノックは立ち上がりに制球を乱すも粘投した。
「粘り強く投げていたと思います」
−七回も続投。代えどころは難しかったか。
「難しくはなかった。１００球を超えたのは初めてかな。徐々に球数を伸ばしていこうということだったし、あとはブルペンのことを考えた時に迷いなく。結果、点を取られたけどね」
−打線全体の状態が上がらない。中軸の小園、ファビアンの状態が上がるのを待つしかないか？
「辛抱しないといけないですよね。まだ１００打席にもいっていないし、小園は最後のヒットを明日につなげてもらいたい」
−小園は二回の守備で、守備範囲に飛んだ打球を安打にした場面があった。
「あれは後ろ（の景色）と重なったということだったけどね」
−しょうがないか。
「しょうがなくはないでしょう。ホーム球場だから。１回目でもないので、そこは集中してやってもらいたい」