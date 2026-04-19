相沢紗世、夫・中島宏之氏と“ゴルフデート”で仲良し2ショットに羨望の声「相変わらずお綺麗です」「仲良くて素敵」「ナカジ羨ましい」
元プロ野球・メジャーリーガーの中島宏之氏（中島裕之／43）の妻でモデルの相沢紗世（47）が17日、自身のインスタグラムを更新。ゴルフを楽しむ夫婦ショットを披露した。
【写真】「相変わらずお綺麗です」「仲良くて素敵」ゴルフ場での夫婦ショットを披露した相沢紗世＆中島宏之氏
相沢は「今月夫婦で3ラウンド目 パターうまくなりたい」とのコメントとともに、ゴルフウェア姿の2人が爽やかな笑顔を見せる夫婦自撮りショットをアップした。
この投稿にファンからは「相変わらずお綺麗です」「仲良くて素敵」「ナカジ羨ましい」「夫婦でプレー出来るの素敵ですね」「ヤバい、マジでヤバすぎるくらい世界一超かわいい」など、羨望の声が寄せられている。
【写真】「相変わらずお綺麗です」「仲良くて素敵」ゴルフ場での夫婦ショットを披露した相沢紗世＆中島宏之氏
相沢は「今月夫婦で3ラウンド目 パターうまくなりたい」とのコメントとともに、ゴルフウェア姿の2人が爽やかな笑顔を見せる夫婦自撮りショットをアップした。
この投稿にファンからは「相変わらずお綺麗です」「仲良くて素敵」「ナカジ羨ましい」「夫婦でプレー出来るの素敵ですね」「ヤバい、マジでヤバすぎるくらい世界一超かわいい」など、羨望の声が寄せられている。