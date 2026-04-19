ハサミやカッターが手元にない時…レターパックの“スムーズな開封方法”をゆうパック公式が紹介
日本郵便公式「ゆうパック」の公式X（@yupack_official）が15日、ハサミやカッターが手元にない時の「レターパック」のスムーズな開封方法についての検証結果を報告した。
【図解あり】「横から開ける」が一番きれい！レターパックの“スムーズな開封方法”
同アカウントでは3月30日に、「はさみやカッターが手元になく、開封の際についビリビリに…という経験はありませんか？レターパックは内容品が守られるよう丈夫に作られているのですが、きれいに開封できるコツや工夫があれば、ぜひコメントで教えてください」と、開け口がビリビリに破られたレターパックの封筒の写真を添えて、フォロワーにアイデアを募っていた。
そして今回の投稿では、「レターパックの開封方法について、コメントありがとうございました。レターパックは、大切な内容品を守るため頑丈な作りとしていますが、よりスムーズに開けていただきたいとも考えています。この機会に、様々な開封方法を試して、検証してみました」とユーザーからのコメントを元に検証を行ったことを報告。
結果としては「コメントでいただいた『横から開ける』が一番きれいでした…！開封は3つのステップでお試しください」とし、写真を添えて下記の手順を紹介している。
（1）端を起こすように開封
（2）そのままゆっくりと起こす
（3）逆の端までたどり着いたら、隙間に指を入れて切れ込みを入れるようにはがす
この報告に対しコメント欄では「自分のとこの商品の開け方分からないのちょっと面白い」「レターパックいつも写真みたくぐちゃぐちゃになっちゃってました この方法なら綺麗に開けられますね」「ぐっちゃぐっちゃに開ける それがレターパックの醍醐味やで」「頑丈は大事、開封は慣れていれば支障なくできている 改善するならば、安全と強度は守ってください」など、さまざまな声が寄せられている。
【図解あり】「横から開ける」が一番きれい！レターパックの“スムーズな開封方法”
同アカウントでは3月30日に、「はさみやカッターが手元になく、開封の際についビリビリに…という経験はありませんか？レターパックは内容品が守られるよう丈夫に作られているのですが、きれいに開封できるコツや工夫があれば、ぜひコメントで教えてください」と、開け口がビリビリに破られたレターパックの封筒の写真を添えて、フォロワーにアイデアを募っていた。
結果としては「コメントでいただいた『横から開ける』が一番きれいでした…！開封は3つのステップでお試しください」とし、写真を添えて下記の手順を紹介している。
（1）端を起こすように開封
（2）そのままゆっくりと起こす
（3）逆の端までたどり着いたら、隙間に指を入れて切れ込みを入れるようにはがす
この報告に対しコメント欄では「自分のとこの商品の開け方分からないのちょっと面白い」「レターパックいつも写真みたくぐちゃぐちゃになっちゃってました この方法なら綺麗に開けられますね」「ぐっちゃぐっちゃに開ける それがレターパックの醍醐味やで」「頑丈は大事、開封は慣れていれば支障なくできている 改善するならば、安全と強度は守ってください」など、さまざまな声が寄せられている。