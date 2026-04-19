義妹「私の実家なんだから」大量に荷物を置いていかれ、困り果てた同居嫁。悩んだ末に、下した決断は

今回は、友人Aに聞いた、義実家での距離感に戸惑った話です。

「ちょっとだけ」のはずが、気づけば当たり前になっていき……。

その違和感に、どう向き合ったのか――。

置かせて

「ちょっとだけ置かせて」

義妹からそう頼まれ、Aは荷物を預かることになりました。

その部屋は、もともと義妹が結婚前に使っていた場所です。

Aは義母と二世帯同居で暮らしており、義妹は近くに住んでいました。

普段から顔を合わせることも多く、関係はそこそこ良好。

そのため、頼まれたときも深く考えず「少しの間なら」と軽い気持ちで引き受けたのです。

増える荷物

最初は袋ひとつだった荷物が、いつの間にか段ボールへと変わり、その数も少しずつ増えていきました。

部屋の隅に置かれていたものは、やがて玄関スペースにも。

使わなくなった子どもの三輪車が置かれ、靴の出し入れのたびに目に入るようになります。

通り道が狭くなり、日々の動きにも影響が出てきました。

それでもAは「預かっているだけだから」と自分に言い聞かせていました。

同居している義母の手前、関係を悪くしたくない思いもあり、はっきりとは言えないまま時間が過ぎていったのです。

ひと言のズレ

ある日、Aはやんわりと「荷物、増えてきたね。このままで大丈夫？」と声をかけました。

すると義妹は、ためらいもなくこう返したのです。

「私の実家なんだからいいでしょ」

何気ない口調だっただけに、その言葉が余計に引っかかりました。